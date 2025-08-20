Büyükçekmece'de villa inşaatında gömülü ceset bulundu

Olayın Detayları

Kumburgaz Mahallesi'ndeki villa inşaatında dün gelen ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine giden ekipler, köpeklerle alanda arama yaptı.

Olay yerinde çağrılan kepçeyle belirlenen noktada yapılan kazıda, yabancı uyruklu olduğu belirlenen erkek cesedine ulaşıldı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, cesedine ulaşılan kişi için yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Görgü Tanığının Anlatımı

Olayla ilgili konuşan çevre sakini Erdal Doğan, "Dün sabah polis arkadaşlar geldi. Ön tarafı komple kazıdılar, çevreyi komple taradılar. Kepçe ile en son burayı kazıdılar, cesedi sonunda çıkardılar. Erkek olduğu öğrenildi, gömülü halde buldular." diye konuştu.

Soruşturma

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

