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Büyükelçi Bağış, Napoli'de Barış Müzesi'ni Ziyaret Etti

Egemen Bağış, Napoli'de Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti ve Çanakkale Şehitleri için özel bir bölüm oluşturulması için girişimlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 14:17
Büyükelçi Bağış, Napoli'de Barış Müzesi'ni Ziyaret Etti

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce açılışını gerçekleştirdiği Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesini ziyaret etti. Bu önemli ziyarette Bağış, müzede Çanakkale Şehitlerine yönelik özel bir bölüm oluşturulması için girişimlerde bulundu.

Bocelli Vakfı'nın Pompei Antik Kenti'ndeki etkinliği çerçevesinde, İtalya'nın Napoli kentinde bulunan Bağış çifti, Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti. Vakıf Başkanı Prof. Michele Capasso tarafından karşılanan çift, dönemin Başbakanı Erdoğan’ın 2 Eylül 2005'teki ziyareti sırasında açılışı yapılan İstanbul Salonu başta olmak üzere, müzenin farklı bölümlerini inceledi.

Büyükelçi Bağış, müze bünyesinde yer alan anıtların; şehit vermiş farklı şehirlerden göçmenlere, savaş mağdurlarına, açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden çocuklara, deniz kazalarında ölenlere ve kısa süre önce vefat eden Papa Franciscus'a adandığını belirtti. Bağış, bu alanda Çanakkale Şehitleri'nin de yer alması için Prof. Capasso ile mutabık kaldıklarını ifade etti.

Bu ziyaret sırasında Bağış, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte geldiğimiz bu merkezi, 20 yıl sonra eşimle tekrar ziyaret etmek ve eski anıları tazelemek bizi duygulandırdı. Bu anıtta dünyadaki gazi şehirlerine ait bölümlerin bulunduğunu ifade ederek, Çanakkale Şehitleri'miz için de özel bir alan açılması konusunu görüştük" dedi.

Bağış, anıtta Gazze'de yaşanan bir trajedinin sembolü olarak bir annenin şehitlerinin yüzünü silip isimlerini yazdığı havlunun sergilenecek olmasının, Napoli limanında binlerce ziyaretçiye karşı olan sorumluluklarını hatırlattığını belirtti.

Vakıf Başkanı Prof. Capasso, 1915 yılında hayatını kaybeden yüzbinlerce insanın anısını yaşatacak olan toprak parçalarının anıta dahil edilmesinin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya barışındaki gayretlerinin altını çizdi. Capasso, Bağış aracılığıyla Erdoğan’a selam ve saygılarını ileterek kendisini Napoli’ye yeniden beklediklerini söyledi.

Bağış çiftinin müzedeki incelemeleri sırasında Beyhan Bağış, Anna Lindh Vakfı’nın kadın hakları için başlattığı KIMIYYA Manifestosunu imzaladı. Beyhan Bağış, cinsiyet eşitliği ve insan haklarına destek vermenin önemine vurgu yaparak, bu anının kendisi için bir Napoli hatırası olduğunu ifade etti.

Çiftin yaptığı tüm bu etkinlikler ve paylaşımlar, dünyamızın bu buhranlı döneminde Akdeniz hoşgörüsünün tüm insanlığa barış getirmesi temennisiyle noktaladı.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Cumhurbaşkanı Recep...

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce, içerisinde İstanbul Salonu'nu açtığı Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti ve müzede Çanakkale Şehitleri'ne özel bir bölüm oluşturulmasını sağladı. Bağış çifti burada Akdeniz Vakfı Başkanı Prof. Michele Capasso (solda) ile görüştü.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Cumhurbaşkanı Recep...

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce, içerisinde İstanbul Salonu'nu açtığı Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti ve müzede Çanakkale Şehitleri'ne özel bir bölüm oluşturulmasını sağladı. Bağış çifti burada Akdeniz Vakfı Başkanı Prof. Michele Capasso (solda) ile görüştü.

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