Büyükelçi Başçeri, Maarif Vakfı Heyetini TEKNOFEST'te Karşıladı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ve beraberindeki öğrencileri TEKNOFEST etkinliği kapsamında kabul etti. Kabul, Büyükelçilik konutunda gerçekleşti.

Bu önemli görüşmede, Büyükelçi Başçeri, festivalde yarışmacı olarak yer alan Maarif Vakfı öğrencileri ile havacılık, uzay ve teknoloji konularında sohbet etme imkanı buldu. Başçeri, TEKNOFEST'e katılan vakıf ve öğrencilerine teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Başçeri, festivale katılımın beklentileri aştığını belirtti. Açıklanan verilere göre, bu yıl festivali 225 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Büyükelçi, Türkiye Maarif Vakfı'nın KKTC'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara atıfta bulunarak, vakıf öğrencilerine TEKNOFEST'e katılımlarından dolayı kutladı. Ayrıca vakfın, adada eğitim niteliğini artırmak amacıyla açılacak yeni okullardan ve mevcut ilkokuldan duyduğu mutluluğu da sözlerine ekledi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ise kabul için Büyükelçi Başçeri'ye teşekkür ederek, TEKNOFEST'in vakıf açısından önemine vurgu yaptı. Özdil, öğrencilerinin sadece teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmalarını sağlamanın önemine değinerek, bu bağlamda TEKNOFEST'in kendileri için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ile beraberindeki öğrencileri kabul etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ile beraberindeki öğrencileri kabul etti.