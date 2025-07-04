Büyükelçi Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera'ya Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera’ya güven mektubunu sundu. AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, bu önemli törende, Dicle, güven mektubunu başkent Lilongwe'deki Başkanlık Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Chakwera'ya takdim etti.

Chakwera, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletip, Erdoğan’ın bölgesel barış ve istikrar konularındaki güçlü liderlik özelliklerini takdir ettiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bağlara dayandığını vurgulayan Chakwera, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki, özellikle ise bölgede önemli rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Chakwera, ikili temasların arttırılması ve siyasi ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki arzusunu dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Malavi'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır.

Büyükelçi Dicle de, iki ülke arasında başta eğitim ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılmasına yönelik beklentilerini vurguladı. Stratejik sektörlerde, özellikle tarım ve savunma sanayisi alanlarında ortak projelerin geliştirilmesine açık olduklarını da belirtti.

Dicle, Malavi ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Nancy Tembo ve Enerji Bakanı İbrahim Matola ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Malavi'de halihazırda bir büyükelçiliği bulunmamaktadır; Malavi, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliğine akredite olan bir ülkedir.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera’ya güven mektubu sundu. AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başkent Lilongve'deki Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törenle Büyükelçi Dicle, Cumhurbaşkanı Chakwera'ya güven mektubunu takdim etti.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera’ya güven mektubu sundu. AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başkent Lilongve'deki Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törenle Büyükelçi Dicle, Cumhurbaşkanı Chakwera'ya güven mektubunu takdim etti.