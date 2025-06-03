Büyükelçi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesi'nin 100. Yılını Kutladı

Kırgız Milli Üniversitesi'nde Önemli Ziyaret

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, 100. yılını kutlayan Kırgız Milli Üniversitesi'ni (KMÜ) ziyaret etti. Bu üniversite, Türk dünyasının önemli şairi ve filozofu Yusup Balasagun (Yusuf Has Hacib) adını taşımaktadır.

Karşılama Töreni Gerçekleşti

Üniversiteye yönelik düzenlenen karşılama töreninde, Büyükelçi Ökem'e Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, Türkiye Türkçesi Eğitim ve Öğretim Merkezi (TTÖMER) Müdürü İlyas Süt ve Bişkek'teki Türk okullarının yöneticileri eşlik etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Dogdurbek Çontoyev, davetlilere TİKA tarafından 2017'de donanımı sağlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Uzaktan Eğitim Merkezi ve Türkiye Türkçesi eğitimi verilen sınıfları tanıttı.

Geleneksel Kıyafet Giydirildi

Çontoyev, ziyaret sırasında Büyükelçi Ökem'e Kırgız geleneksel kıyafetini giydirdi. Sonrasında, üniversitedeki TTÖMER sertifika törenine katılan Ökem, burada karneleri alan Kırgız öğrencileri tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğitim İşbirliği Vurgusu

Ökem, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kırgız Milli Üniversitesi'nde akademik kadro ve öğrencilerle zaman geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki en önemli işbirliği konusunun eğitim olduğunu ifade eden Ökem, "İki halkın dili aynı. Birbirimizin lehçesini öğrenmek ve ortak projeler geliştirmek önemlidir" dedi.

Üniversite'nin Kutlamaları Devam Ediyor

Üniversitenin bu yıl kuruluş yıl dönümünü kutladığını aktaran Çontoyev, Türkiye tarafından üniversitenin kalkınmasına yönelik önemli katkıların altını çizdi. TTÖMER Müdürü Süt ise, Kırgızistan'da Türkiye Türkçesi öğrettiklerini ve Türk kültürünü tanıttıklarını, bu yıl 10 farklı şehirde yaklaşık 7 bin kişiye Türkiye Türkçesi eğittiklerini bildirdi.

Kırgız Milli Üniversitesinin 100. yıl kutlamalarının ilk etabı 29 Mayıs'ta, ikinci etabı 31 Ağustos'ta ve son etabı ise 25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, 100'üncü yılını kutlayan ve Türk dünyasının büyük şairi ve filozofu Yusup Balasagun (Yusuf Has Hacib) adını taşıyan Kırgız Milli Üniversitesini (KMÜ) ziyaret etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, 100'üncü yılını kutlayan ve Türk dünyasının büyük şairi ve filozofu Yusup Balasagun (Yusuf Has Hacib) adını taşıyan Kırgız Milli Üniversitesini (KMÜ) ziyaret etti.