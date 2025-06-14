Büyükelçi Ossowski'den Göbeklitepe'den Barış Çağrısı

Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe'de Tarih ve Barış Üzerine Konuştu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi ziyaret ederek barış mesajları verdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bu eşsiz tarihi alanı gezen Ossowski, burada yaptığı açıklamada, "İnsanlık bu savaşlardan çok fazla çekti. Savaşlara neden olan siyasetin insanlığa hiçbir faydası yok," dedi.

Kente çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Ossowski, 12 bin yıllık geçmişi ile "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin önemine dikkat çekti. Ziyaret esnasında buranın insanlık tarihini anlatan "nefes kesici" bir yer olduğunu belirten Ossowski, şunları ekledi: "Buraya geldiğinizde, gördüğünüzde sanatsal birtakım yapılar ve ürünler olduğunu görüyorsunuz fakat tam olarak bilemiyoruz bu gizemin içeriğini. 12 bin yıl önce insanlar hayatın, evrenin anlamını burada ortaya koymuşlar. Bu yerin büyük bir mistik anlamı var ve hepimizi düşündürmeli."

Ossowski, bu tür ziyaretlerin medeniyetin anlamını ve kıymetini hatırlatması gerektiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda, savaşların neden olduğu acılara dikkat çekerek, "Burayı ziyaret ettiğim zaman, bu meseleleri sorumlu liderlerin de düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Medeniyetlerin korunması gerekiyor," şeklinde yorumda bulundu.

Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe'nin herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (sağ 4) ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (sağ 4) ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.