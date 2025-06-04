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Büyükelçi Şen, Türkiye-Mısır İlişkilerinin Tarihini ve Geleceğini Paylaştı

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır'da gerçekleştirdiği söyleşide Türkiye-Mısır ilişkilerinin derin tarihine ve ortak geleceğe vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 15:45
Büyükelçi Şen, Türkiye-Mısır İlişkilerinin Tarihini ve Geleceğini Paylaştı

Mısır'da Tarih ve Kültür Söyleşisi

Mısır Otomobil ve Gezi Kulübü, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'i düzenlediği söyleşide ağırladı. Söyleşi, kulüp üyeleri, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılardan oluşan kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Ortak Tarih ve Gelecek Vurgusu

Büyükelçi Şen, Türkiye ve Mısır'ın 1000 yılı aşan zengin ortak tarihine dikkat çekerek, "Bu tarih bize karşılıklı menfaatler ve değerler temelinde geleceğimizi birlikte kurmak için ilham vermektedir." dedi.

Kitap Tanıtımı ve Kültürel Miras

Söyleşinin bir diğer önemli anı, Kahire’de Dar İşraka Yayınevi tarafından basılan "Bir Aile Üç Asır" kitabının Arapça baskısının tanıtımıydı. Büyükelçi, bu kitabın yayına hazırlanmasında büyük katkı verdiklerini belirtti.

Ekonomik ve Kültürel Bağlar

Şen, Türk ve Mısır halklarının benzer coğrafyada yaşadığını ve kültürel bağların ekonomik işbirliğini güçlendireceğini kaydederek, "Bu ortak tarih, iki ülkenin ekonomik kalkınması için bir ilham kaynağıdır." ifadesinde bulundu.

Tarihin Derinlikleri ve Modern İlişkiler

Büyükelçi, bin yıl öncesinden gelen Türklerin Mısır’daki yerleşim serüvenini anlatırken, Mehmet Ali Paşa döneminde yapılan pek çok yeniliğin altını çizdi. Mısır'ın modernleşmesinde Türklerin rolü büyük olmuştur.

Gelecek için Umut ve İşbirliği

Son olarak, Türkiye ile Mısır arasında güçlü bir gönül bağı bulunduğunu ifade eden Büyükelçi, ekonomik işbirliğinin ve kültürel entegrasyonun daha da derinleşmesinin önemine değindi. "Türkiye ve Mısır, birlikte hareket ettiklerinde büyük bir güç oluştururlar," diyerek sözlerini tamamladı.

Mısır Otomobil ve Gezi Kulübü, düzenledikleri tarih, kültür ve medeniyet söyleşisinde Türkiye’nin...

Mısır Otomobil ve Gezi Kulübü, düzenledikleri tarih, kültür ve medeniyet söyleşisinde Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’i ağırladı. Büyükelçi Şen, Kahire’de Dar İşraka Yayınevi tarafından basılan Hıdiv İsmail ile Türkiye’nin Mısır’daki yüksek komiseri Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın torunu Emine Fuat Tugay tarafından yazılan "Bir Aile Üç Asır" kitabının Arapça baskısını tanıttı.

Mısır Otomobil ve Gezi Kulübü, düzenledikleri tarih, kültür ve medeniyet söyleşisinde Türkiye’nin...

Mısır Otomobil ve Gezi Kulübü, düzenledikleri tarih, kültür ve medeniyet söyleşisinde Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’i ağırladı. Büyükelçi Şen, Kahire’de Dar İşraka Yayınevi tarafından basılan Hıdiv İsmail ile Türkiye’nin Mısır’daki yüksek komiseri Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın torunu Emine Fuat Tugay tarafından yazılan "Bir Aile Üç Asır" kitabının Arapça baskısını tanıttı.

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