Büyükelçi Taha Carım, Şehadetinin 48. Yılında Anıldı

Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 1977 yılında şehit edilen Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için anma töreni düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi ve büyük bir katılım sağlandı.

Törene, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçiliği'nden diplomatik temsilciler ile diğer ilgililer katıldı. Anma merasimi, şehit Büyükelçi Carım anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin ev sahipliğini üstlenen Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, konuşmasında “Bundan tam 48 yıl önce, 9 Haziran 1977'de, vazifesinden dönerken evinin önünde pusuya düşürülen merhum Büyükelçimiz Carım, Ermeni terörünün kanlı eylemleri sonucunda görevi başında şehit edilen üçüncü Türk Büyükelçisi'dir. Diğer şehit Büyükelçilerimiz Daniş Tunalıgil ve İsmail Erez'i de bu vesileyle saygıyla anıyoruz” dedi.

Büyükelçi Carım'ın, Türkiye'yi 36 yıl boyunca üst düzey görev bilinci ve hizmet aşkıyla temsil ettiğini dile getiren Okutucu, “Dönemin Papa'sı Altıncı Paul’ün ifadeleriyle, 'kesinlikle barışçı olan, pek yüksek görevini hakkıyla yerine getiren ve bütün meslektaşlarının takdirini kazanmış bir diplomat' idi” şeklinde konuştu.

Okutucu, “Büyükelçi Carım gibi ülkemizin fedakar diplomatlarının hatırasını yaşatmak, onların temsil ettiği değerlere sahip çıkmak ve diplomasimize katkı sağlamak bizim en asli sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle, merhum Büyükelçimiz Taha Carım başta olmak üzere, görevi başında şehit edilmiş olan tüm diplomatlarımızı ve terör kurbanı tüm vatandaşlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ülgen: "Dünyanın En Çok Şehit Veren Diplomatik Kurumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'dır"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de konuşmasında, “Dünyanın en çok şehit veren diplomatik kurumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'dır” diyerek, 1970'lerde başlayan Ermeni terör örgütlerinin saldırılarının bu durumu etkilediğine dikkat çekti. Ülgen, “Ermeni terörü demiyorum çünkü gerçekten milletlere, dine, kitlelere bağdaştırılmayacak büyük bir suç” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ülgen ayrıca, merhum Büyükelçi ve Yazar Bilal Şimşir'in “Şehit Diplomatlarımız” isimli kitabından, Taha Carım'ın şehit edildiği gün Roma Büyükelçiliği'nden Dışişleri Bakanlığı'na çekilen acil kodlu telgrafları okuyarak o gün yaşananları aktardı. Ülgen, Türkiye'nin bugün çok daha güçlü olduğunu belirterek, “Bu nedenle bugünü anmak ve adaletin, hakkın yanında durmak, hepimizin düsturu olsun” dedi.

Anma töreni, helva ve çay ikramıyla sona erdi.

Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 1977 yılında şehit edilen Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi.

Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 1977 yılında şehit edilen Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım için Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi.