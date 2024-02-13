Büyükerşen'in açıklamasında yer verdiği Osmanlı göndermesine tepki büyüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kabul edilemez ve onaylamadıkları bir açıklama yaptığını belirten Albayrak, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilerle konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepkiler büyüyor. Büyükerşen'in konuşmasında ecdada ve kadınlara saygısızlık yapıldığı düşünülüyor. Bu sözlere karşılık büyük tepki ile karşılık verenler arasında AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve onun yanı sıra AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır yer aldı. Albayrak, Büyükerşen'in ecdadı ve kadınları aşağıladığını, bunun kendisine yakışmadığını söyledi. Ünalır ise Büyükerşen'in kadın hakları konusunda samimi olmadığını belirtti.

"Biz bu ecdatla her zaman iftihar etmişizdir. Sayın Büyükerşen'in Eskişehir için yapacak bir şeyi olmadığından dolayı bir seçim bürosu açılışında kalkıp böyle bir şey söylemesini kabul etmiyoruz. Şehrin bir Cumhuriyet kenti olduğunu ve kadınının ehemmiyetini ortaya koyan bir zihniyetin, bugün kalkıp da kadınlarımıza, bayanlarımıza, annelerimize bir 'karı' ifadesi kullanmış olmasını, padişahlarımıza, şehzadelerimize yapmış olduğu seferlerden dolayı 'karı bulmaya gidiyor' diye ifade kullanmasını, gerçekten 86 yaşına gelmiş, profesör olmuş ve üniversitede hocalık yapmış bir insana yakıştıramadık."

ECDADIMIZA SAYGISIZLIK

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'a tepkiler sürüyor. Yapılan açıklamalara ilişkin Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine bir tepki de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır cephesinden geldi. Ünalır, Büyükerşen'in ecdadı ve kadınları aşağıladığını, bunun kendisine yakışmadığını söyledi. Ünalır, CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Ayşe Ünlüce'nin de bu sözleri alkışladığını belirterek, halkın bunu nasıl karşılayacağını merak ettiğini ifade etti.

Ünalır Büyükerşen'i tarih bilmemekle itham etti ve yapılan açıklamayı ecdada saygısızlık olarak gördüğünü söyledi. Ünalır yerel yönetim seçimlerini hedef aldı ve anlatacak bir şeyi olmadığı için kadınlar ve tarih üzerinden algı yaratmaya çalıştığını belirtti.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN NE SÖYLEMİŞTİ?



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı padişah ve şehzadelerinin eşleri ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Büyükerşen, Osmanlı ailesinin halka "kul" dediğini ve padişahların hep yabancı ve beyaz tenli kadınlarla evlendiğini söyledi. Bu sözler, AK Parti'den büyük tepki çekti. Büyükerşen açıklamasında,

"Övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize 'kul' diyen, halka 'kul' diyen bir Osmanlı ailesi, efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Çünkü hemen ufacık lafı çevirirler, evirirler. Hoca şöyle dedi, böyle dedi derler, iftira etmeye hazırdırlar. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hanım ağa alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacak. Hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü falan olacak diye." ifadelerini kullanmıştı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Eskişehir'de 8 Kasım 1937 tarihinde dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Hukuk ve Mimarlık fakültelerine başladı ancak ailesinin maddi durumu nedeniyle iki bölümü de tamamlayamadan ayrıldı. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1966'da doktora, 1968'de doçentlik, 1973'te de profesörlük unvanlarını aldı.

1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Büyükerşen, 1987'de bu görevi yeniden üstlendi. Ayrıca, iki dönem RTÜK başkanlığı yaptı. 1994'te 3984 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle bu görevi sona erdi. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu'nu Eskişehir'de kuran Prof. Büyükerşen, Anıtkabir müzesindeki Atatürk'ün balmumu heykelinin de yaratıcısıdır. Eskişehir'in ikinci üniversitesinin ve açık öğretim fakültesinin kurulmasında da öncü rol oynamıştır.

1999 yılında DSP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 2011'de CHP'ye geçti. Büyükerşen, 1999'dan beri kesintisiz olarak bu görevi yürütüyor. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 25 yıldır sürdürüyor.