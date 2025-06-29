Büyükgümüş: 2028 Seçimleri Türkiye İçin Kritik Bir Dönüm Noktası

2028 Seçimleri ve Gelecek Vizyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Artvin'de gerçekleştirdiği konuşmasında 2028 yılında verecekleri kararların Türkiye'nin geleceği açısından son derece kritik olduğunu belirtti. Büyükgümüş, teşkilatların alacağı güçlü sonuçlarla 2053'ün kapılarının aralanacağını ifade etti.

Siyaset ve Adalet Teması

Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’nda konuşan Büyükgümüş, siyasetin büyük bir fikri mücadele olduğuna vurgu yaptı. AK Parti'nin kurulduktan kısa bir süre sonra iktidara geldiğini hatırlatan Büyükgümüş, partinin amacının millete hizmet etmek olduğunu belirtti.

Global Adalet Mücadelesi

Büyükgümüş, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu ifade ederek, "Adil bir dünya mümkündür," dediklerini, Gazze'deki ve Türkistan'daki zulmü yakından takip ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin bu bağlamda adalet peşinde koşarak, dünya mazlumlarına umut olması gerektiğini belirtti.

2028 Seçimlerinin Önemi

Büyükgümüş, 2028 seçimlerinin Türk siyasi yaşamında kritik bir dönüm noktası olacağını dile getirerek, bu seçimle birlikte "2053 hedeflerine ulaşma imkanı elde edeceğiz" dedi. Konuşmasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine de dikkat çeken Büyükgümüş, "En büyük güç kaynağımız Recep Tayyip Erdoğan'dır," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de eğitim çalışmalarının Artvin'de başlamasını önemli bulduğuna vurgu yaptı. Çelik, siyasi hayatı boyunca tek amaçlarının davaya hizmet etmek olduğunu belirterek, ömrü vefa ettiği sürece AK Parti'nin kutlu davası için mücadele edeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş (ortada), Artvin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş (ortada), Artvin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.