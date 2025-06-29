Büyükgümüş: 'Güçlü Türkiye İçin Siyasi Atılımlarımız Devam Ediyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Rize'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir geleceği için gerekli adımları attıklarını belirtti. Büyükgümüş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nda, "Biz hastaneleri, yolları, barajları, Togg'u, Kızılelma'yı yaparken, Terörsüz Türkiye ile ilk cephemizi güçlendirirken hayata geçirdiğimiz tüm siyasi atılımlarımızla, icraatlarımızla büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunda yürüyoruz" şeklinde konuştu.

Adaletli Bir Dünyanın Temeli: Siyaset

Büyükgümüş, teşkilat mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" söylemini hatırlattı. Sözlerine şöyle devam etti: "Bunun en meşru, en gerekli, en somut adımı olarak siyaseti görüyoruz. Peki bu daha adil bir dünyanın kuruluşuna nasıl öncülük edeceğiz? Bunun için büyük ve güçlü Türkiye'nin olması lazım."

Teşkilatçılık ve Gelecek İçin Vizyon

Büyükgümüş şu şekilde devam etti: "Teşkilatçılık, sadece bugün bir şeylere ulaşmak için değil, yarınlar için bir yapılanmadır. Bir siyasi hareketin üç temel unsuru var. Birincisi lider, ikincisi teşkilat, üçüncüsü de fikir. Tüm siyasi hareketler bu üç unsur üzerine şekillenir."

2028 Vizyonu ve Gelecek Hedefleri

Büyükgümüş, Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam ettikleri sürece Türkiye’nin geleceğinin parlak olacağına inandığını belirtti. "İnşallah 2028 yılında aldığımız güçlü neticeyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak, bu aziz millete hizmet etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformda sergilediği kararlılığı da vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu dünyada çok az siyasi aktöre nasip olacak bir duruş" dedi.

Projenin sonunda, Büyükgümüş, millete hizmet amacıyla birçok çalışma ve hedefleri olduğunu belirterek, "İnşallah 2028 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dediğimiz anda 2053'ün kapıları bize sonuna kadar açılacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Programa, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş (sağ 3), Rize'de AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının koordinasyonunda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı. Programa AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu (sağda) Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin (solda), AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer (sağ 4) belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş (sağ 3), Rize'de AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının koordinasyonunda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı. Programa AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu (sağda) Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin (solda), AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer (sağ 4) belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.