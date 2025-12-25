DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

Büyükkılıç Ankara Çıkarması: Erkilet Tramvay ve Ulaşım Projeleri

Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da bakanlık ve kurum ziyaretlerinde Erkilet Tramvay Hattı ile ulaşım ve spor yatırımlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:10
Büyükkılıç Ankara Çıkarması: Erkilet Tramvay ve Ulaşım Projeleri

Büyükkılıç Ankara Çıkarmasında Erkilet Tramvay ve Ulaşım Projeleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ulaştırma Bakanlığı'nda Erkilet Tramvay Hattı görüşmesi

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile bir araya gelerek, Erkilet güzergâhında planlanan tramvay hattı başta olmak üzere Kayseri'nin toplu ulaşım vizyonunu değerlendirdi. Görüşmede verimli bir istişare gerçekleştirildi.

Görüşme sonrası Büyükkılıç, "Nazik ev sahiplikleri, yapıcı destekleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile proje değerlendirmesi

Büyükkılıç, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile yaptığı görüşmede, Kayseri'nin şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirecek projeleri masaya yatırdı.

Başkan, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şehir ulaşım altyapısını güçlendirme hedeflerini aktardı.

AK Parti ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar eşliğinde bir araya geldi. Büyükkılıç, "Bizleri misafir eden Mustafa Elitaş’a ve ziyarette bizlere eşlik eden AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcımız İzzet Buzkan’a misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı ile spor yatırımları

Ankara temasları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı da ziyaret eden Büyükkılıç, şehirde planlanan spor yatırımlarını değerlendirdi. Büyükkılıç, "Bakanımızla şehrimizdeki spor yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ANKARA’DA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ANKARA’DA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İLE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERDE, ERKİLET TRAMVAY HATTI BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞEHRİN ULAŞIM PROJELERİNİ MASAYA YATIRDI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ANKARA’DA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
2
Niğde'de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı
3
Uzman Uyarısı: Uyku Düzeni Bozukluğu Agresif Meme Kanseri Riskini Artırıyor
4
Antakya Yeniden İnşa Edildi: Depremin İzleri Silindi
5
Adana'da Amerikan Adası'nda yıkım tamamlandı — Giriş kayalarla kapatıldı
6
Atölye Melikgazi'ye Yoğun İlgi: 19 Tesis, 5 Binden Fazla Kursiyer
7
Mersin Büyükşehir’e TS ISO 10002 Belgesi: Vatandaş Memnuniyeti Tescillendi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması