Büyükkılıç Ankara Çıkarması: Erkilet Tramvay ve Ulaşım Projeleri

Büyükkılıç Ankara Çıkarmasında Erkilet Tramvay ve Ulaşım Projeleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ulaştırma Bakanlığı'nda Erkilet Tramvay Hattı görüşmesi

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile bir araya gelerek, Erkilet güzergâhında planlanan tramvay hattı başta olmak üzere Kayseri'nin toplu ulaşım vizyonunu değerlendirdi. Görüşmede verimli bir istişare gerçekleştirildi.

Görüşme sonrası Büyükkılıç, "Nazik ev sahiplikleri, yapıcı destekleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile proje değerlendirmesi

Büyükkılıç, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile yaptığı görüşmede, Kayseri'nin şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirecek projeleri masaya yatırdı.

Başkan, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şehir ulaşım altyapısını güçlendirme hedeflerini aktardı.

AK Parti ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar eşliğinde bir araya geldi. Büyükkılıç, "Bizleri misafir eden Mustafa Elitaş’a ve ziyarette bizlere eşlik eden AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcımız İzzet Buzkan’a misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı ile spor yatırımları

Ankara temasları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı da ziyaret eden Büyükkılıç, şehirde planlanan spor yatırımlarını değerlendirdi. Büyükkılıç, "Bakanımızla şehrimizdeki spor yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ANKARA’DA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İLE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERDE, ERKİLET TRAMVAY HATTI BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞEHRİN ULAŞIM PROJELERİNİ MASAYA YATIRDI.