Büyükkılıç: "Fırsat Verilince Türkiye Şampiyonu Oluyorlar" — Kayseri'de EnBYS Tanıtıldı

Başkan Büyükkılıç 3 Aralık'ta özel gereksinimli vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda özel ihtiyaçlı vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Programa Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, bürokratlar, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Etkinlik Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Başkanın mesajı

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, özel ihtiyaçlı vatandaşları "dua kaynağı" olarak nitelendirerek, farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı. Büyükkılıç, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Fırsat verildiği zaman neler yapılacağını gösteriyorlar. Ümmet Ekici ve ekibini tebrik ediyorum. Şartları zorlayarak, her gittiği yerden bizi arayarak, gönül insanın talebini yerine getiriyoruz, onların duası bizi ihya ediyor, şehrimizin huzuruna en büyük desteği sağlıyor. Bizleri mahcup etmediler, Türkiye Şampiyonu oldular".

Bir doktor olarak özel ihtiyaçlı bireylere yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü belirten Büyükkılıç, ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde sorumlulukların yerine getirildiğini kaydetti. Başkan ayrıca, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki projelere ve özveriyle çalışan öğretmenlere dikkat çekti.

Büyükkılıç, toplumun her kesiminin erişilebilirlik ve kapsayıcılık için sorumluluk taşıdığını belirterek, "Hepimiz engelli adayıyız, eğitimden istihdama, sosyal hayattan kültürel etkinliklere kadar tüm engelleri kaldırmak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Şampiyon takımlar ve kutlama

Programda Sesi Görenler 1. Ligi şampiyonu Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinci lig şampiyonu olarak 1. lige yükselen Kayseri Talas İşitme Engelli Spor Kulübü ve Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kazandıkları kupaları Başkan Büyükkılıç ile birlikte sergiledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükkılıç takımları tebrik ederek, "Fırsat verilince Türkiye Şampiyonu oluyorlar, Kayseri böyle güzel bir şehir, Kayseri her zaman şampiyonluğa, birinciliğe layık, sporcularımızı tebrik ediyorum. Destek başkandan, kupa bizden diyorlar" dedi. Ayrıca judo ve cirit atma gibi branşlarda bireysel birincilik elde eden sporcular da kutlandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ümmet Ekici ise organizasyona desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Bu kupayı kazanmakta en büyük desteği veren büyük başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz" dedi.

EnBYS: Engelli Bilgi Yönetim Sistemi kamuoyuna tanıtıldı

Programda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Bilgi Yönetim Sistemi (EnBYS)'ni tanıttı. Arın, engelli bireyler ve ailelerinin afet sırasında ve sonrasında yaşadığı deneyimlerden örnekler paylaştı ve yaşanan zorlukların önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla, engelli ve özel ihtiyaçlı bireyleri kapsayan afet yönetimi prensipleri doğrultusunda EnBYS üzerinde çalışma başlatıldığını bildirdi.

Eğitim modülleri ve iş birliği

Arın, Büyükşehir olarak üniversiteler ve akredite arama kurtarma dernekleri ile iş birliği içinde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimleri düzenleneceğini, bu kapsamda eğitim modülleri oluşturulduğunu aktardı. Projenin birinci aşamasının modüllerle tamamlandığını ve saha çalışanları, eğitmenler ile engelli bireylerin eğitime tabi tutulacağını belirtti.

Veri kaydı ve sürdürülebilirlik

Arın ayrıca, talep halinde engelli bireylerin evlerinde ziyaret edilerek afet ve farkındalık eğitimi verileceğini ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanan yazılımla afet sonrasında ihtiyaç duyulacak önemli bilgilerin kayıt altına alınacağını söyledi. Uygulamanın sürdürülebilirliği için 6 aylık periyotlarla kontroller yapılacağı ve afet anında/sonrasında uygulanacak tatbikat eğitimleri verildiği vurgulandı. Arın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durumlarda engelli bireylerin yalnız bırakılmadığını belirterek, afete dirençli bir Kayseri hedeflediklerini ifade etti.

Programda işitme engelli katılımcılar için işaret dili kullanan bir personel görevlendirildi.

Kapanış

Etkinlik, Kayserili görme engelli sanatçı Ersin Çimen’in konseri ile sona erdi.

