Büyükkılıç Hacılar’da Gönüllere Dokundu: Kayserispor Atkılarıyla Jest

Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar'da vatandaşlarla buluştu; gençlere Kayserispor atkısı hediye etti, cenaze törenlerine katılarak vefa gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:14
Büyükkılıç Hacılar’da Gönüllere Dokundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek gönül köprüleri kurdu. Kış mevsiminin hissedildiği Kayseri'de samimi anlar yaşayan Başkan Büyükkılıç, özellikle çocuklara ve gençlere Kayserispor atkısı hediye ederek yüzleri güldürdü.

Gençlere Kayserispor Jest, Büyüklere Sıcak Sohbet

Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, Hacılarlı büyüklerle de vakit geçirip hoş sohbetlere katıldı. Misafirperverlik gösteren vatandaşlara teşekkür eden Büyükkılıç, atkı takdimi ve sıcak karşılamaların ziyaretin en anlamlı anları olduğunu vurguladı ve birlik-beraberliğin önemine değindi.

Cenaze Törenine Katılım

Başkan Büyükkılıç, Hacılar Camii Kebir’de kılınan cenaze namazlarına da iştirak etti; önceki dönem Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'nin babası Hacı Mustafa Ekici ile Sıddıka Kahraman'ın son yolculuklarına dualarla eşlik etti. Büyükkılıç, merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Rabbim mekânlarını cennet eylesin" temennisinde bulundu.

Vefa ve Süreklilik Mesajı

Hacılar ziyaretini hem gönül buluşması hem de vefa örneğiyle taçlandıran Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her köşesinde vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

