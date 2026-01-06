Ülker'de Satış Başkan Yardımcılığına Kayhan Zenginoğlu Atandı

Ülker, Satış Başkan Yardımcılığına Kayhan Zenginoğlu'nu atadı; devir Ocak 2026'da Ahmet Şenel ile yapılacak; Zenginoğlu doğrudan CEO Özgür Kölükfakı'ya raporlayacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:01
Ülker'de Satış Başkan Yardımcılığına Kayhan Zenginoğlu Atandı

Ülker'de Satış Başkan Yardımcılığına Kayhan Zenginoğlu Atandı

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker’in satış organizasyonunda görev değişimi yaşandı. Şirketin Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi.

Devir süreci

Ahmet Şenel ile Kayhan Zenginoğlu, Ocak 2026’da görev devri sürecinde birlikte çalışacak. Oryantasyon sürecinin ardından ocak ayı sonunda Şenel, görevini Kayhan Zenginoğlu’na devredecek. Kayhan Zenginoğlu şirketin satış süreçlerinden sorumlu olacak ve doğrudan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı’ya raporlayacak.

CEO Özgür Kölükfakı'nın değerlendirmesi

Özgür Kölükfakı şu değerlendirmeyi yaptı:

"33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurt dışında önemli görevlerde bulunan Kayhan Zenginoğlu, şirketimizin satış stratejilerini yeni yaklaşımlarla şekillendirip sahada etkin şekilde hayata geçirilmesine liderlik edecek. Deneyimli satış ekibimizin, teknolojinin sunduğu fırsatlarla yeni yetkinlikler kazanmasını, müşteri odaklı yaklaşımımızın sahada daha da güçlenmesini sağlayacak. Zenginoğlu’nun satışta global bilgi birikimi ve yönetim tecrübesinin şirketimize değer katacağına inanıyorum. Bu vesileyle, 31 yıl boyunca Ülker’in büyümesine, markalarımıza ve ticari yapımıza çok kıymetli katkılar sunan Ahmet Şenel’e teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum"

Yeni göreviyle ilgili açıklama

Kayhan Zenginoğlu ise şunları söyledi:

"Ülker gibi köklü, yenilikçi bir şirkete katılmaktan büyük mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum. Ülker’in global vizyonu doğrultusunda, satış organizasyonunun güçlü etki alanını daha da genişletmek, sahadaki uygulamalarla fark oluşturmak üzere ekip arkadaşlarımla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Kariyer

Kayhan Zenginoğlu kariyeri boyunca farklı ürün kategorilerde ve satış kanallarında görev aldı. Unilever’de 33 yılı aşkın süre çalışan Zenginoğlu, son olarak The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve aynı zamanda Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yapmıştı.

TÜRKİYE'NİN LİDER GIDA ŞİRKETİ ÜLKER'İN SATIŞ ORGANİZASYONUNDA GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANDI. ŞİRKETİN...

TÜRKİYE'NİN LİDER GIDA ŞİRKETİ ÜLKER'İN SATIŞ ORGANİZASYONUNDA GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANDI. ŞİRKETİN SATIŞ BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE KAYHAN ZENGİNOĞLU GETİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenipazar'a 6 Tonluk Ekskavatörle Araç Filosu Güçlendi
2
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 2025'te 2 milyon 810 bin hastaya hizmet verdi
3
Ülker'de Satış Başkan Yardımcılığına Kayhan Zenginoğlu Atandı
4
Melikgazi'de Vizyon Sosyal Tesisler: Mahallelere Değer Katıyor
5
Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Açılmadı
6
Sıcak su torbası patladı: 28 yaşındaki Deniz Turhan karın ve uylukta yanık geçirdi
7
Gripli Çocuk Ne Zaman Okula Döner? 24 Saat Kuralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları