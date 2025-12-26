DOLAR
Büyükkılıç’ın Bilişim Akademisi Öğrencileri Helikopterle Havacılık Teknolojilerini İnceledi

Bilişim Akademisi öğrencileri, Kayseri İl Hava Ambulans Merkezi ve Erciyes Havacılık Kulübü ortaklığında helikopter ve havacılık teknolojilerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:53
Kayseri’de saha odaklı eğitimlerle teori uygulamayla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel projesi olan Bilişim Akademisi öğrencileri, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü İl Hava Ambulans Merkezi ev sahipliğinde ve Erciyes Havacılık Kulübü iş birliğiyle düzenlenen helikopter inceleme gezisine katıldı.

Gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitim sunmayı amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen teknik geziye katılan öğrenciler, helikopterin teknik yapısı, uçuş sistemleri ve genel havacılık teknolojileri hakkında yetkililerden kapsamlı bilgiler aldı.

Uygulamalı anlatımlar sayesinde öğrenciler, eğitimde edindikleri teorik bilgileri sahada pekiştirme fırsatı buldu. Katılımcılar, bu imkânları sağlayan Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Yetkililer, söz konusu iş birliklerinin gençlerin havacılık ve teknoloji alanlarına ilgisini artırdığına dikkat çekerek, teori ile uygulamayı birleştiren eğitim modelinin öğrencilerin mühendislik ve teknoloji okuryazarlığını güçlendirdiğini vurguladı.

Bilim Merkezi ve Bilişim Akademisi, farklı kurumlarla yürütülen bu tür uygulamalı eğitim faaliyetleriyle öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlamaya devam edecek.

