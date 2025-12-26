DOLAR
Ümraniye'de lüks araç Keyap Camii çıkışını kapattı, cuma sonrası tepki

Ümraniye Keyap Camii'nde lüks bir araç, protokol araçlarının da bulunduğu 5 aracın çıkışını engelledi; vatandaşlar yarım saat bekledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:40
Cuma namazı sonrası araçlar yarım saat bekledi

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesindeki Keyap Camiinde cuma namazı sonrası yaşanan gelişme, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Cami çıkışına lüks aracını gelişigüzel şekilde park eden bir sürücü, aralarında protokol araçlarının da bulunduğu 5 aracın çıkışını engelledi. Sürücünün, aracı çıkış noktasına bırakarak bölgeden ayrıldığı ve uzun süre ulaşılamadığı belirtildi.

Namaz sonrası yapılan programın ardından araçlarını almak isteyen vatandaşlar, çıkışın kapalı olması nedeniyle yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Olay nedeniyle ilçe müftüsü ile bazı protokol üyelerinin de araçlarıyla birlikte beklediği aktarıldı.

Sürücünün gelmesinin ardından araçlar sırayla çıkış yaparken, cami çevresindeki vatandaşlar benzer olayların önüne geçilebilmesi için daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

