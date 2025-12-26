Ümraniye'de lüks araç Keyap Camii çıkışını kapattı, cuma sonrası tepki

Ümraniye'de lüks araç Keyap Camii çıkışını kapattı

Cuma namazı sonrası araçlar yarım saat bekledi

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesindeki Keyap Camiinde cuma namazı sonrası yaşanan gelişme, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Cami çıkışına lüks aracını gelişigüzel şekilde park eden bir sürücü, aralarında protokol araçlarının da bulunduğu 5 aracın çıkışını engelledi. Sürücünün, aracı çıkış noktasına bırakarak bölgeden ayrıldığı ve uzun süre ulaşılamadığı belirtildi.

Namaz sonrası yapılan programın ardından araçlarını almak isteyen vatandaşlar, çıkışın kapalı olması nedeniyle yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Olay nedeniyle ilçe müftüsü ile bazı protokol üyelerinin de araçlarıyla birlikte beklediği aktarıldı.

Sürücünün gelmesinin ardından araçlar sırayla çıkış yaparken, cami çevresindeki vatandaşlar benzer olayların önüne geçilebilmesi için daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'UN ÜMRANİYE İLÇESİNE BAĞLI YUKARI DUDULLU MAHALLESİ'NDE BULUNAN KEYAP CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI SONRASI YAŞANAN OLAY TEPKİYE NEDEN OLDU. CAMİ ÇIKIŞINA LÜKS ARACINI GELİŞİGÜZEL ŞEKİLDE PARK EDEN BİR SÜRÜCÜ, ARALARINDA PROTOKOL ARAÇLARININ DA BULUNDUĞU 5 ARACIN ÇIKIŞINI ENGELLEDİ