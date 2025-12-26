DOLAR
Yakın Doğu Üniversitesi'nden mültecilere cinsel sağlık ve beslenme eğitimi

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde mülteci ve göçmenlere cinsel sağlık, aile planlaması ve dengeli beslenme konularında eğitim verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi mülteci ve göçmenlere sağlık eğitimi verdi

Yakın Doğu Üniversitesi, dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal katkı çalışmalarını sürdürüyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma ve Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, mülteci ve göçmenlere cinsel sağlık ve beslenme konularında bilgilendirme yapıldı.

Program ve iş birliği

Eğitim, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğrenci Dekanlığı ve Cinsel Sağlık Hizmet Birimi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara cinsel hastalıklardan korunma, aile planlaması ve dengeli beslenme konularında uzman akademisyenler tarafından bilgi verildi.

Uzman sunumları

Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder, Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı ve Cinsel Sağlık Hizmet Birimi Başkanı olarak "Aile Planlaması ve Cinsel Sağlık" başlıklı sunumunda üreme sağlığının bireysel ve toplumsal önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Mustafa Hoca, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı olarak "Göç ve Beslenme" başlıklı sunumunda göç sürecinin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkilerini ele aldı.

Bilgi ve farkındalığın önemi

Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder, bilinçli aile planlamasının anne ve çocuk sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, doğru ve güvenilir sağlık bilgisine erişimin hayati olduğunu belirtti. Güder, ülkede ücretsiz ve ücretli erişilebilir üreme sağlığı hizmetlerine nasıl ulaşılacağı konusunda yönlendirme yaparak bireysel sorumlulukların önemini dile getirdi.

Doç. Dr. Mustafa Hoca ise göçün, yaşam koşullarındaki değişiklikler, ekonomik zorluklar ve kültürel farklılıklar nedeniyle beslenme düzenini olumsuz etkileyebildiğini; bunun özellikle çocuklar, kadınlar ve kırılgan gruplar açısından sağlık riskleri oluşturduğunu ifade etti.

Etkinlik, Yakın Doğu Üniversitesi'nin dezavantajlı gruplara yönelik eğitim ve toplumsal katkı çalışmalarını sürdürdüğünü gösterdi.

