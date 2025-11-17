Büyükkılıç’ın Projesiyle Kayseri’de Koyunlar Arttı, Meralar Canlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor" projesi, 16 ilçede olduğu gibi Tomarza’da da kırsal ekonomiye canlılık kazandırdı. Proje, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik, katılımcılık ve kendi kendine yeten bir model sunarak bölgedeki besiciliğin güçlenmesine katkı sağladı.

Tomarza’da sürüler büyüdü

Güzelsu Mahallesi’nde hayvancılık yapan Murat Bayazıt, projeden 2021 yılında faydalandığını belirterek sürüsünü hızla büyüttüğünü anlattı. Bayazıt, "2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Meralarımız Şenleniyor’ projesinden 19 koyun, 1 koç ile bu projeden faydalandık. Benimle beraber köyde 4 kişi daha faydalandı. Sürümüzü çoğaltmaya çalışıyoruz, şuan sürümüzde yaklaşık 150’ye yakın koyun ve kuzumuz var" dedi.

Besicilerden Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Projeden sağlanan imkânlar için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Bayazıt, koyun yetiştiriciliğinin hem ekonomik hem de manevi açıdan önemine dikkat çekti. Bayazıt, "Gençlerimizin bu işlere girişmesini, hamle yapmasını tavsiye ederim. Koyun demek, bereket demektir, tabi zorluğu var, her zorluğun arkasında kolaylık var. Hayvancılık işi, tarım, toprak işi gelişirse ülke kalkınır. Biz burada hem maddi hem de manevi olarak bu iş ile uğraşıyor, devletimize ve milletimize katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılıkta yürüttüğü bu dönüşümün, kırsal alanlarda sürdürülebilir hayvancılık ve ekonomik canlanma sağlayarak şehrin kalkınmasında önemli rol oynamaya devam etmesi bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN 'KOYUNLAR ARTIYOR, MERALAR ŞENLENİYOR' PROJESİ, 16 İLÇEDE OLDUĞU GİBİ TOMARZA İLÇESİNDE DE BESİCİLİĞİ ARTTIRARAK KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLADI. GÜZELSU MAHALLESİ'NDE HAYVANCILIK YAPAN VATANDAŞ, PROJEYLE SÜRÜLERİNİ BÜYÜTEREK HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL KALKINMALARINA KATKI SAĞLADI.