Büyükkılıç İnceledi: Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi Kayseri'ye Katkı Sağlayacak

Büyükkılıç'tan Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'ne Yakın Takip

Merkez, Kayseri sağlık altyapısına önemle katkı sağlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezin, Kayseri'nin sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını vurguladı.

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, Erciyes Üniversitesi karşısında hizmete girmeye hazırlanan merkezde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezin yerinde yaptığı incelemede yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları eşlik etti.

Bir doktor kimliğiyle konuşan Büyükkılıç, palyatif bakım hizmetlerinin sağlık sistemindeki hayati rolüne dikkati çekerek, insan odaklı sağlık yatırımlarını önemsediklerini söyledi. Merkezin özellikle uzun süreli bakım ihtiyacı olan hastalar ve aileleri için büyük bir değer olacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, merkezin hayata geçirilmesinde katkı sunan hayırsever Saffet Arslan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Kayseri'nin sağlık alanında güçlü ve örnek bir şehir olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini kaydetti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK OLAN SAFFET ARSLAN PALYATİF BAKIM MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK, MERKEZİN KAYSERİ SAĞLIK ALTYAPISINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINI VURGULADI.