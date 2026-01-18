Büyükkılıç: Kayseri en ucuz su tarifelerinde ilk sıralarda

Büyükkılıç, Kayseri'nin mesken su tarifesinde 28,77 TL ile 2’nci, iş yeri tarifesinde 44,40 TL ile 3’üncü olduğunu, altyapı yatırımlarıyla uygun fiyat sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:31
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesken ve iş yeri su tarifelerindeki uygun fiyat politikası sayesinde Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında üst sıralarda yer aldıklarını belirtti.

Yapılan değerlendirmelere göre mesken su tarifesinde 28,77 TL ile 30 büyükşehir arasında 2’nci sırada, iş yeri su tarifesinde ise 44,40 TL ile 3’üncü sırada bulunduklarını söyleyen Büyükkılıç, bu tablonun Kayseri’de içme suyunun hem erişilebilir hem de ekonomik şartlarla sunulduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Yatırımlarla maliyet kontrolü ve verimlilik

Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti: "Uygun fiyatlı su hizmetini hayata geçirirken hizmet kalitemizden ödün vermeden altyapı yatırımlarımızı da aralıksız şekilde sürdürüyoruz. İçme suyu temininden şebeke yenileme çalışmalarına, kayıp-kaçakla mücadeleden atık su arıtma tesislerine kadar birçok alanda yürütülen yatırımlar sayesinde hem maliyetleri kontrol altında tutuyor hem de kaynakların verimli kullanımını sağlıyoruz. Özellikle SCADA sistemleri, akustik dinleme cihazları ve dijital izleme altyapıları ile şebekede meydana gelen su kayıpları en aza indirilirken, bu çalışmalar sayesinde hem doğal kaynaklar korunuyor hem de maliyet avantajı elde edilerek su tarifelerine olumlu şekilde yansıtılıyor. Kayseri genelinde sağlıklı, kesintisiz ve memba kalitesinde içme suyu teminini sürdürürken, çevreye duyarlı yatırımlarla da suyun, kaynaktan musluğa kadar olan tüm sürecini titizlikle yönetiyoruz. Erciyes’imizin bereketiyle bizim de gerekli teknik altyapı hizmetini oluşturmak suretiyle vatandaşlarımıza en uygun fiyattan su hizmeti sunabilmek için tüm şartlarımızı zorluyoruz."

