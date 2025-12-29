Büyükkılıç’tan 2025 Değerlendirme ve 2026 Yol Haritası Zirvesi

Büyükkılıç liderliğinde 2025 değerlendirmesi, 2026 yol haritası hazırlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kurmaylarıyla yaklaşık 10 saat süren bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Zirvede 2025 yılı yatırımları ve hizmetleri ele alınırken, 2026 yılı için yol haritası niteliğindeki planlamalar ve istişareler yapıldı.

Zirvenin odağı: Yatırım, hizmet ve Kayseri’nin geleceği

Toplantıda altyapı, ulaşım, kültür-sanat, turizm, sağlık, eğitim, gastronomi, spor, tarım, hayvancılık ve sosyal hizmetler gibi çok yönlü yatırımların değerlendirmesi yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin geleceğini şekillendirecek projelerin koordinasyonu ve uygulama takviminin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Modeli Belediyecilik vizyonuyla 81 il arasında örnek gösterilen ve 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediyeler arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda ACES Europe tarafından düzenlenen 2025 Ödül Gecesi'nde 700’ü aşkın belediye arasından En Aktif Belediye Ödülü'ne layık görüldü.

Zirve katılımcıları ve sunumlar

Zirve, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve KAYSERİGAZ genel müdürleri katıldı. Belediye birimleri ve bağlı şirketlerin yöneticileri, 2025 yılı çalışmalarını detaylandıran sunumlar ve raporlar sundu.

Başkan Büyükkılıç’tan birlik ve ortak akıl vurgusu

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yapmış olduğu hizmetleri paylaşıyor, şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir aile anlayışı içerisinde bu çalışmalarımızı yapmanın da elhamdülillah mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, 2026 planlamalarına ilişkin olarak da, "Hem 2025 yılını değerlendireceğiz hem 2026’ya yönelik neler yapabilirize hep beraber kafa yoracağız. Her zaman vurguladığım gibi tek çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmaz; her birimizin fikri, düşüncesi, önerisi, feraseti, öngörüsü bizlere ışık tutacak. Birbirimizi de böylece destekleyecek, yüreklendireceğiz. O açıdan ortak akılla hareket edeceğimizi paylaşıyorum. Birimlerimizi tek tek dinleyeceğiz, sabırla sabaha kadar buradayız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yeni yıl temennisiyle konuşmasını sonlandırarak, "Her birinize selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi ileterek ailecek daha nice yıllara erişmenizi temenni ediyorum. Şimdiden 2026 yılımız hayırlı, uğurlu, bereketli olsun" dileklerinde bulundu.

2026 için atılacak adımlar masada

Toplantının son bölümünde, belediye şirketleri, daire başkanları ve KAYSERİGAZ genel müdürleri, yıl boyunca yapılan çalışmalara dair raporlar sundu. Ayrıca 2026 yılında yapılması planlanan yatırım, proje ve hizmetler detaylandırılarak uygulama öncelikleri belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mevcut yatırımların takibi ve yeni dönemin planlamasıyla şehrin hizmet çıtasını yükseltmeyi hedefliyor.

