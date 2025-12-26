Büyükkılıç’tan Lise Öğrencilerine Kariyer ve Gelecek Tavsiyeleri

Büyükkılıç Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri programı kapsamında Fevzi Çakmak Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu. Programa Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, okul müdürü Seyit Efeoğlu, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da katıldı.

Programda Vurgulanan Konular

Büyükkılıç, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik yatırım, proje ve hizmetlerinden bahsetti ve kendi hayat tecrübelerini paylaşarak kariyer yolculuğuna dair önemli tavsiyeler verdi. Söyleşiyi interaktif bir soru-cevap formatında sürdüren Başkan, gençlerle samimi bir diyalog kurdu ve şehrin olumlu anılmasının önemine dikkat çekti.

Kayseri'nin Vizyonu ve Yatırımlar

Büyükkılıç, Kayseri'yi tanımlarken 'göç alan bir şehir' olmanın canlılığı gösterdiğini belirtti ve Kayseri'nin bu niteliğe sahip olduğuna vurgu yaptı. Şehri 'aidiyet duygusu ile fark edilen' bir merkez olarak tanımlayan Başkan, 'Bir dostumuz şöyle tanımlıyor; "Kayseri büyükşehir ama kolay şehir"' sözünü paylaştı ve belediye hizmetlerinin hayatı kolaylaştırmaya odaklandığını söyledi.

Belediye bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran yönetimin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, israfa fırsat vermeyen bir yaklaşımı benimsediklerini aktardı. Ayrıca Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı olduğunu belirterek kentin tarihi, kültürel ve altyapı olarak bu tür adaylıklara hazır olduğunu dile getirdi.

Spor, Erciyes ve Gençlik Yatırımları

Başkan, Kayseri'nin spor alanındaki hedeflerinden ve kazanımlarından söz ederek şehrin Avrupa Spor Şehri ünvanı ve Dünya Spor Başkenti adaylığı süreçlerine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin 35 adet sosyal ve spor tesisi ile hizmet verdiğini, dünyaca ünlü Erciyes Kayak Merkezinin de gençlere sunulan önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Erciyes için, kayak öğrenmek isteyen öğrencilere ücretsiz misafirlik olanağı sözü verdi ve merkezinin dünyanın nitelikli 25 kayak merkezi arasında yer aldığını vurguladı.

Eğitim ve KAYMEK

Gençleri donanımlı yetiştirmeye önem verdiklerini söyleyen Büyükkılıç, belediyenin eğitim kuruluşu KAYMEK'in yüz binlerce kişiye dokunan faaliyetlerine dikkat çekti. KAYMEK'in 11 farklı yabancı dil kursu da dâhil 141 alanda ücretsiz kurs verdiğini hatırlatarak gençlere bu imkânlardan faydalanma çağrısı yaptı.

Somut Projeler ve Hedefler

Büyükkılıç, hizmet üretmeyi önceliklendirdiklerini belirterek Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ni 12 aylık sürede tamamlamayı hedeflediklerini aktardı. Kayseri'nin ticaret, sanayi, spor, kültür ve inanç turizmi merkezi olduğunu, tarihsel ve gastronomik değerlerine sahip çıktıklarını ifade etti.

Soru-Cevap, Hediyeler ve Gençlik Mesajı

Sohbet sırasında Kayseri ile ilgili sorular soran Başkan, doğru cevap veren öğrencilere sürpriz hediyeler vererek etkinliği renklendirdi. Kayseri'nin 5 üniversitesini doğru sayan bir öğrenciye saat hediye eden Büyükkılıç, 'Milletin imkânlarını milletin gururu olan gençlerimize sunmaya gayret gösteriyoruz' dedi ve gençleri cesaretlendirdi.

Kapanış ve Teşekkürler

Program sonunda öğrencilere Kayserispor atkısı hediye edildi ve etkinlik hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ve okul müdürü Seyit Efeoğlu de konuşmalarında Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek gençlerle bir arada olmanın önemini vurguladı.

