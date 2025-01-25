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Buzla Kaplanan Murat Nehri Havadan Görüntülendi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Murat Nehri, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanarak dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:44
Buzla Kaplanan Murat Nehri Havadan Görüntülendi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkileyici bir doğa olayı

Ağrı'nın Hamur ilçesi

Buzla kaplanan Murat Nehri'nin görüntüleri

Soğuk hava koşullarının etkisiyle Murat Nehri, ilçenin merkezinden geçerken buzlulukla kaplandı. Dron ile gerçekleştirilen çekimler, nehrin buzla kaplı geniş alanlarını gözler önüne serdi.

Murat Nehri'nde oluşan buzul örtüsü, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara sundu. Ayrıca, ilçenin karla kaplı dağları da dronla çekilen görüntüler arasında yer aldı ve bölgenin doğal güzelliklerini ortaya çıkardı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve çevresi beyaza...

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve çevresi beyaza büründü.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve çevresi beyaza...

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve çevresi beyaza büründü.

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