BYD Türkiye, SEALION 7 ve ATTO 2 ile Elektrikli SUV Ailesini Genişletti

BYD Türkiye, SEALION 7 ve ATTO 2 ile elektrikli SUV portföyünü güçlendirdi

BYD, Türkiye’de tamamen elektrikli iki yeni SUV modelini tanıttı: sportif D-SUV SEALION 7 ve kompakt SUV ATTO 2. SEALION 7’in Türkiye lansmanı 5 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yeni SUV modelin Türkiye’ye özel geliştirilen arkadan itişli versiyonu 2 milyon 389 bin TL, dört çeker versiyonu ise 3 milyon 939 bin TL’den başlayan fiyatlarla, Kasım ayına özel lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu.

SEALION 7, BYD’nin Türkiye’de satışa sunduğu sekizinci model olurken, markanın "Okyanus Serisi"nde DOLPHIN, SEAL ve SEAL U modellerinin ardından dördüncü ürün olarak öne çıktı. Sportif tasarımı, gelişmiş donanımları ve yüksek güvenlik standartlarıyla dikkat çeken model, EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı.

Etkinlikte ayrıca kompakt SUV ATTO 2 ilk kez tanıtıldı. Şehir içi kullanıma uygun boyutları ve modern tasarımıyla öne çıkan ATTO 2, Aralık ayından itibaren BYD bayilerinde satışa sunulacak.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun tanıtım etkinliğinde lansmana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "SEALİON 7, Kasım ayının üçüncü haftasından itibaren bayilerimizde olacak. Bu aracın 2 motor tipini getirmiş olduk. Bir tanesi 160 KW’lık model, bu modelin vergi ile ilgili avantajı var. Bu araç Türkiye’ye özel üretildi. Aynı aracın ikinci modeli ise 4 çeker 390 KW’lık bir model. Performans arayan müşterilerimize hitap ediyor. ATTO 2 modelimizi de bugün tanıttık, Aralık ayında gelecek. Bu modelimiz B segmentinin sınırlarını zorluyor, 4,3 metrenin üzerinde boyuta sahip. Şehir içi kullanıma çok uygun. İç hacmi geniş yüksek teknoloji ürünler arayan müşterilere hitap ediyor".

Her iki modelde de BYD’nin e-Platform 3.0 teknolojisi, gelişmiş bağlantı özellikleri ve uzaktan yönetilebilen BYD Mobil Uygulaması sunuluyor.

SEALION 7’nin öne çıkan özellikleri

SEALION 7, Türkiye’ye özel geliştirilen arkadan itişli 160 kW gücündeki versiyonuyla 0-100 km/s hıza sadece 7,8 saniyede ulaşıyor. 71,8 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 440 kilometre menzil sağlıyor. AC 11 kW şarj ile tam dolum yaklaşık 7,5 saat sürerken, DC 150 kW hızlı şarj ile %30’dan %80’e 20 dakikada ulaşılabiliyor.

ATTO 2’nin öne çıkan özellikleri

ATTO 2, BYD’nin tasarım dilini yansıtan "ejderha yüzü" tasarımı, kompakt boyutları ve çevik kullanım özellikleriyle şehir içi sürüşe odaklanıyor. Model, BYD’nin ikonik e-Platform 3.0 altyapısı, akıllı kabin teknolojisi ve zengin standart donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak ATTO 2, segmentinin üzerinde donanım sunuyor: 12,8 inç elektrikli dönebilir dokunmatik ekran, 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi, 15W kablosuz şarj, elektrikli ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi özellikler modeli öne çıkarıyor.

