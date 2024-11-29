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Çad, Fransa ile Askeri İşbirliği Anlaşmasını İptal Etti

Çad, Fransa ile olan askeri işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu, tam egemenliğini ilan etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:26
Çad, Fransa ile Askeri İşbirliği Anlaşmasını İptal Etti

Çad Hükümeti, Fransa ile Anlaşmayı İptal Etti

Çad hükümeti, Fransa ile güvenlik ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği anlaşmasını iptal ettiği duyurusunda bulundu. Çad Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çad Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan ve 5 Eylül 2019'da değişiklik yapılan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği anlaşmasını iptal etme kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiriyor" ifadesine yer verildi.

Tarihi Bir Dönüm Noktası

Açıklamada, alınan bu kararın tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Çad'ın, bağımsızlığını kazandıktan 66 yıl sonra, tam egemenliğini ilan etmesi ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere uygun yeniden tanımlamasının zamanının geldiği ifade edildi.

Çad'ın, anlaşmanın feshi için öngörülen koşullara ve bildirim süresine uyacağı, ayrıca uyumlu bir geçiş sağlamak amacıyla Fransız makamlarıyla işbirliği yapacağı belirtildi.

Tarihsel İlişkilere Saygı

Açıklamada, bu kararın iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri ve dostluk bağlarını sorgulamadığı vurgulandı. Çad, Fransa ile diğer ortak çıkar alanlarında yapıcı ilişkiler sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Çad hükümeti, anlaşma çerçevesinde sağladığı işbirliğinden dolayı Fransa'ya teşekkür ederken, yeni ortaklık şekillerinin araştırılması için yapıcı diyaloğa açık kalacağını duyurdu. İlginç bir şekilde, bu karar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ülkeyi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile görüşmesinden bir gün sonra alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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