Çağatay Kalkancı ve Ece Demir '20 Bridges of Manhattan' Parkurunu Başardı

Türk yüzücüler Çağatay Kalkancı ve Ece Demir, New York'ta düzenlenen ve dünyanın en zorlu açık su yarışlarından biri olarak kabul edilen 20 Bridges of Manhattan parkurunu başarıyla tamamladı.

Zorlu rota ve süreler

Manhattan Adası etrafındaki parkur, başlangıçta yaklaşık 46 kilometre olarak planlanmıştı; ancak 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılış haftasına denk gelmesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle rotada yapılan değişiklikle mesafe 48 kilometre'ye yükseldi.

Hava koşullarındaki değişimler ve akıntılara rağmen erkek sporcu Çağatay Kalkancı rotayı 9 saat 20 dakikada, kadın sporcu Ece Demir ise 10 saatte tamamladı.

22 yaşındaki Ece Demir, bu başarısıyla parkuru tamamlayan en genç Türk kadın sporcu oldu.

Yarışın özellikleri ve takım açıklaması

20 Bridges of Manhattan, Manhattan Adası'nı çevreleyen Hudson, East ve Harlem nehirleri boyunca yüzerek toplamda yaklaşık 46 kilometrelik rotayı tamamlamayı gerektiren bir açık su yarışı olarak biliniyor. Adını parkur boyunca geçilen 20 köprüden alan etkinlik, değişken su sıcaklıkları, güçlü akıntılar ve yoğun deniz trafiği nedeniyle dünyanın en zorlu şehir temelli açık su yüzme etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

"Yoğun antrenman ve kararlılıkla ay yıldızlı bayrağımızı bitiş noktasında New York’ta dalgalandırmak çok gurur verici oldu."