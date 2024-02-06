Çağlayan Adliyesi saldırısının arkasından terör örgütü çıktı: Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldü 6 kişi yaralandı

Bugün gerçekleşen saldırının ayrıntıları çıkmaya başladı. Çağlayan Adiliyesi'nde polis noktasına düzenlenen saldırı anı paniğe neden olmuştu. Saldırı anında insanlar korku ile yere yatmış güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ali Yerlikaya saldırının SHKP/C terör örgütü üyesi teröristler tarafından yapıldığı bilgisini paylaştı.





ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA ALİ YERLİKAYA'DAN

Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya saldırının bir terör eylemi olduğunu duyurdu. Saldırıyı gerçekleştirenlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları bilgisini paylaştı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı gerçekleştiren 1 erkek 1 kadın olmak üzere iki teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisi aktarıldı.

Olayda 3'ü polis olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bilgisini aktaran Bakan Yerlikaya gelişmeleri paylaşacağını belirtti.