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Çağlayan'dan 'Bakan Şimşek'e tepki: Kredi kartlarıyla ilgili...

"Kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme de olmayacaktı! Ama oldu. Üstelik sessiz ve derinden!" diyen Çağlayan, Şimşek'in sözünü tutmadığını savundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 18:18
Çağlayan'dan 'Bakan Şimşek'e tepki: Kredi kartlarıyla ilgili...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında genel KDV oranını artırmayacaklarını ve enflasyonist yeni vergi getirilmeyeceğini belirterek, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in bu açıklamalarına, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan tepki geldi. Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek'in sözlerine atıfta bulunarak, "Kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme de olmayacaktı! Ama oldu. Üstelik sessiz ve derinden!" ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanlığı'nın Vergi ve Enflasyon Politikası Üzerine Açıklamalar

Maliye Bakanlığı, enflasyonist etkileri artırmayacaklarını ve genel KDV oranlarında bir artış olmayacağını belirtti. Bakan Mehmet Şimşek, ekonominin dengesini korumak adına yeni vergi uygulamalarının da olmayacağını vurguladı.

Armağan Çağlayan'dan Tepki Geldi

Bakan Şimşek'in açıklamalarına karşılık olarak televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Çağlayan, Bakan Şimşek'in kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapmayacakları yönündeki sözlerine rağmen böyle bir adımın atıldığını belirterek, eleştirisini dile getirdi.

armağan

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