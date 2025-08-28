DOLAR
Çal'da Roma Dönemine Ait 2 Bin Yıllık Mezar Taşı Bulundu

İsmailler Mahallesi'nde peyzaj çalışması sırasında bulunan, üzerinde at figürü ve Latince yazıt taşıyan yaklaşık 2 bin yıllık Roma mezar taşı Denizli Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:32
Peyzaj çalışmasında şaşırtan keşif

Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan peyzaj düzenlemesi sırasında, İsmailler Mahallesi'nde çalışan Çal Belediyesi işçilerinin iş makinesinin ucuna bir mezar taşı takılmasıyla önemli bir arkeolojik buluntu ortaya çıktı.

Çalışmayı durduran işçiler durumu zabıta ve Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Müze görevlilerinin yaptığı incelemede, taşta at üzerinde bir kişinin işlendiği, taşın yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemi eserine ait olduğu değerlendirildi.

Başka bir alandan hafriyatla geldiği tahmin edilen taşın üzerinde Latince Apolloniados Nikate yazdığı belirtildi.

Mezar taşı alınarak Denizli Müze Müdürlüğüne götürüldü.

