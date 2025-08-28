Çal'da Roma Dönemine Ait 2 Bin Yıllık Mezar Taşı Bulundu

Peyzaj çalışmasında şaşırtan keşif

Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan peyzaj düzenlemesi sırasında, İsmailler Mahallesi'nde çalışan Çal Belediyesi işçilerinin iş makinesinin ucuna bir mezar taşı takılmasıyla önemli bir arkeolojik buluntu ortaya çıktı.

Çalışmayı durduran işçiler durumu zabıta ve Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Müze görevlilerinin yaptığı incelemede, taşta at üzerinde bir kişinin işlendiği, taşın yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemi eserine ait olduğu değerlendirildi.

Başka bir alandan hafriyatla geldiği tahmin edilen taşın üzerinde Latince Apolloniados Nikate yazdığı belirtildi.

Mezar taşı alınarak Denizli Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Denizli'nin Çal ilçesinde peyzaj düzenlemesi sırasında Roma Dönemi'ne ait mezar taşı bulundu. Mezar taşı, Denizli Müze Müdürlüğüne götürüldü.