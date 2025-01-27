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California'da 'Calexit' Kampanyası Yeniden Başladı

California'da, 2024 seçimleri sonrası bağımsızlık için yeni bir 'Calexit' kampanyası başlatıldı. Yasal süreç ve gereklilikler detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:18
California'da 'Calexit' Kampanyası Yeniden Başladı

California'da 'Calexit' Kampanyası Yeniden Başladı

ABD'nin California eyaletinde, Donald Trump'ın 5 Kasım 2024'teki seçim zaferinin ardından eyaletin bağımsızlığını talep eden "Calexit" imza kampanyası tekrar gündeme geldi. 5 Kasım başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin kazandığı eyalette, sakinlerin ABD'den ayrılmak için oy verecekleri bir girişim duyuruldu.

Kampanya Detayları ve İmza Süreci

Resmi internet sitesinde yayımlanan kampanya açıklamasında, öneri sahibi Marcus Ruiz Evans'ın, Kasım 2028'deki seçimlerde konunun oy pusulasına dahil edilebilmesi için kayıtlı seçmenlerden yüzde 5'inin, yani en az 546 bin 651 kişinin imzasını toplaması gerektiği belirtildi. Evans, topladığı imzaları bölge seçim yetkililerine teslim etmek için 22 Temmuz'a kadar süresi olduğunu duyurdu.

'Calexit': Yeni Bir Bağımsızlık Hareketi

'Calexit' terimi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini anımsatıyor ve bağımsızlık hedefinin arkasındaki motivasyona dikkat çekiyor. Evans, kampanya kapsamında, "California'yı sadece California halkı tarafından yönetilen özgür, bağımsız ve müreffeh bir ulus haline getirmek" istediklerini vurguladı.

Yasal Süreç ve Anayasa Düzenlemeleri

ABD Anayasası, halkın ifade özgürlüğünü ve dilekçe verme hakkını güvence altına alıyor. Ancak, dilekçelerin halk oylamasına sunulup sunulamayacağı ise ilgili eyaletin yasal çerçevesine bağlı. 'Calexit' gibi önerilerde yeterli imza toplandıktan sonra öneri halk oylamasına sunulabiliyor.

Kampanya, California'nın bağımsızlık önerisini içerse de, ABD Anayasası, bir eyaletin ülkeden ayrılmasına dair yasal bir çerçeve sunmuyor. 1869'da alınan Yüksek Mahkeme kararı, eyaletlerin tek taraflı olarak ayrılma hakkına sahip olmadığını belirtmektedir. Ayrıca, California Eyalet Anayasası'nın 3. maddesi, eyaletin ABD'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.

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