Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD'ın 'Aile Dostu İş Yeri Projesi'yle, evlenenlere 3, her çocuğa 2 net asgari ücret destek verilecek; ~300 bin çalışan faydalanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında imzalanan "Aile Dostu İş Yeri Projesi", Türkiye'de aile politikaları ve iş dünyası işbirliğinde yeni bir dönemi başlattı. Proje kapsamında MÜSİAD üyesi firmalar, evlenen çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlara ise her çocuk için 2 net asgari ücret tutarında karşılıksız destek sağlayacak.

Protokol ve Kapsam

Protokol, MÜSİAD'ın Bakırköy'deki genel merkezinde düzenlenen törenle yürürlüğe kondu. İlk etapta 1025 üye firmanın katılımıyla başlayan uygulama, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan firmaları da kapsıyor. Projenin hâlihazırda yaklaşık 300 bin çalışanı doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Maddi Destek İçeriği

Evlilik Desteği: Yuva kuran çalışanlara ekonomik başlangıç desteği amacıyla 3 net asgari ücret tutarında hibe verilecek.

Çocuk Desteği: Aileye katılan her yeni bebek için çalışanlara 2 net asgari ücret tutarında destek sağlanarak doğum sonrası masraflara katkı sunulacak.

Bakan Göktaş'ın Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tören sırasında bu işbirliğinin yalnızca ekonomik bir destekten ibaret olmadığını, iş dünyasının aileye verdiği önemin açık göstergesi olduğunu vurguladı. Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen "2025 Aile Yılı" hedefleri doğrultusunda çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye hedefimizle, aile dostu bir ekosistemi sosyal politikalarımızın temeli haline getiriyoruz. Bu protokol, bu ekosistemin Türkiye geneline yayılmasına öncülük edecektir,"

Uzmanlar ve proje yetkilileri, söz konusu uygulamanın aile kurma ve çocuk sahibi olma kararlarını destekleyerek demografik hedeflere katkı sağlayacağını; benzer iş birliklerinin diğer sektör ve sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil etmesini bekliyor.

