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Çalışma Bakanı Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret etti: Emekli ve memur maaşı zamları görüşüldü

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret ederek, Çalışma Meclisi'nin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 21:48
Çalışma Bakanı Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret etti: Emekli ve memur maaşı zamları görüşüldü

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ile birlikte Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Çalışma Meclisi'nin önemine vurgu yapan Işıkhan, çözüm odaklı platformların çalışma hayatının sorunlarının çözümü için büyük önem taşıdığını belirtti.

Işıkhan, 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde planlanan 13. Çalışma Meclisi'nin gündemini "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" olarak açıkladı. Programın 3 gün süreceğini ve çeşitli panellerin düzenleneceğini söyledi. Bu panellere ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, sendikaların, iş dünyasının, akademisyenlerin, uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılacağını belirtti.

Çalışma Bakanı Işıkhan, Çalışma Meclisi'nin yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretecek bir vizyon ortaya koymayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal tarafları ağırlayacağını ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik mesajlar vereceğini bildirdi.

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