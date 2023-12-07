Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, gelecek yıl için asgari ücrete tek bir zam yapılacağını belirterek, mevcut asgari ücret yönetmeliği çerçevesinde yılda sadece bir zam yapılabileceğini hatırlattı. Ancak deprem gibi zorunlu durumlarda ikinci bir zammın gerçekleştirilebileceğini ifade eden Işıkhan, geçen yıl Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını hatırlattı.

Asgari Ücrete Dair Yapılan Yorumları Değerlendirdi

Bakan Işıkhan'a, enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün korunması amacıyla asgari ücretin yüzde 53,5 artırılarak 17 bin 500 liraya denk gelmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeler soruldu.

Bakan Işıkhan, yöneltilen soruya karşılık çalışmaların tamamlanmasının ardından sonuçları paylaşılacağını belirtti. İşveren desteği konusundaki bir çalışma olup olmadığına yönelik gelen soruya ise konunun değerlendirmeye alınacağını belirterek yanıt verdi.

Vedat Işıkhan'a yöneltilen bir diğer soru ise yeni asgari ücretin ay sonundan önce açıklanıp açıklanmayacağı oldu. Bu soruya karşılık olarak ise,"Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız." yanıtını verdi.