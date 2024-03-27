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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Emeklilere bayram ikramiyesi yüzde 50 artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kapaklı Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yüzde 50 oranında artırıldığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin her köşesini kapsayan hazırlıkların devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 21:01
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Emeklilere bayram ikramiyesi yüzde 50 artırıldı

Bakan Işıkhan, Kapaklı Belediyesi'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin yüzde 50 artırıldığını açıkladı. Tekirdağ'ın önemini vurgulayan Işıkhan, şehrin potansiyelini ve dinamizmini takdir ettiğini belirtti. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar her alanda vatandaşlarla diyaloğu önemsediklerini ifade eden Bakan Işıkhan, son verilere göre işsizlik oranının düşüşe geçtiğini ve istihdamın arttığını dile getirdi.

Türkiye'de İşsizlik Oranı Düştü, İstihdam Arttı

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, işsizlik oranının düşmesiyle ilgili olumlu verileri paylaştı. Son 10 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşıldığını belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılına adım attığını ifade etti.

Emeklilere Destek Devam Ediyor

Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik desteklerin sürdüğünü ve bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırıldığını belirtti. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde yapılan harcamaların önemine değinen Işıkhan, vatandaşların mağdur edilmeden hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayan Bakan Işıkhan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin gelişiminde önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Liderlik vizyonunun belediyecilikten geldiğini ifade eden Işıkhan, Tekirdağ ve diğer şehirlerde yerel yönetimlerle birlikte çalışarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın ziyaretine AK Parti milletvekilleri ve parti yetkilileri de katıldı. Işıkhan, belediye başkanıyla görüşmesinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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