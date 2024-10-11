DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,48 0,09%
ALTIN
2.913,4 -0,93%
BITCOIN
2.103.645,8 -2,74%

Çamlıca Kulesi'nde genç kızlara özel bir gün

KADEM, devletten koruma altında olan genç kızları Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nde ağırladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:10
Çamlıca Kulesi'nde genç kızlara özel bir gün

Çamlıca Kulesi'nde Kız Çocuklarına Özel Etkinlik

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), devlet koruması altındaki genç kızlara, Dünya Kız Çocukları Günü'nde unutulmaz bir deneyim yaşattı. Geleceğe İşbaşı projesi kapsamında yer alan gençler, Çamlıca Kulesi'nde bir araya geldi.

Projenin Amaçları ve Süreç

KADEM, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği Çocuk Destek Merkezleri'nde kalan genç kızlara, mesleki ve sosyal beceriler kazandırmak amacıyla 6 gündemdir devam eden bu projeyi yürütmektedir. Projede yer alan 16-18 yaş aralığındaki genç kızlar, bilgisayar işletmenliği, diksiyon, hızlı klavye kullanımı ve genel muhasebe gibi eğitimlerle iş hayatına hazırlanmaktadır.

Çamlıca Kulesi'nde Farkındalık Yaratma

Etkinliğe katılan 21 genç kız, İstanbul'un göz alıcı manzarası eşliğinde bir kahvaltı organizasyonuna katıldı. Etkinlikte, Şirket Sosyal Hizmet Uzmanı Nursena Bal, "Bu gençlerin aile ve sosyal çevre destekleri çok daha az. Dolayısıyla, biz onların hem iş hayatına hem de gelecekteki yaşantılarına hazırlanmalarına destek vermek amacıyla buradayız," açıklamasında bulundu.

Hedef: Gelecek İçin Güçlü Adımlar

KADEM, genç kızların psikolojik destek ve sosyal etkinlikler aracılığıyla bağımsız bir yaşam sürmeleri konusunda önemli adımlar atmaktadır. Nursena Bal, "Bu proje, kız çocuklarına yönelik en güzel ve özel projelerden biri olarak öne çıkıyor," şeklinde yorum yaptı.

Dünya Kız Çocukları Günü ve Uluslararası Ödül

Öte yandan, Geleceğe İşbaşı projesi, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar sonucunda uluslararası alanda ödüle layık görüldü. Kız çocuklarının haklarını koruma ve fırsat eşitliği sağlama amacıyla çalışmalar yapan Girls Human Rights Hub (GHRH), projeyi "Champion for Equality and Equity for Girls" kategorisinde ödüllendirdi. Ödül töreni bu akşam İngiltere'de gerçekleştirilecektir.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyretti.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyretti.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyretti.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyretti.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyretti.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile Görüştü
2
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma Namazını Engelledi
3
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başlıyor: Vali Zorluoğlu'ndan Açıklamalar
4
Giresun'da Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi
5
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da Lansmanını Gerçekleştirdi
6
Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti
7
Göç ve İnsan Hakları: AYM Başkanı Özkaya'nın Açıklamaları

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak