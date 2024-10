Çamlıca Kulesi'nde genç kızlara özel bir gün

Çamlıca Kulesi'nde Kız Çocuklarına Özel Etkinlik

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), devlet koruması altındaki genç kızlara, Dünya Kız Çocukları Günü'nde unutulmaz bir deneyim yaşattı. Geleceğe İşbaşı projesi kapsamında yer alan gençler, Çamlıca Kulesi'nde bir araya geldi.

Projenin Amaçları ve Süreç

KADEM, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği Çocuk Destek Merkezleri'nde kalan genç kızlara, mesleki ve sosyal beceriler kazandırmak amacıyla 6 gündemdir devam eden bu projeyi yürütmektedir. Projede yer alan 16-18 yaş aralığındaki genç kızlar, bilgisayar işletmenliği, diksiyon, hızlı klavye kullanımı ve genel muhasebe gibi eğitimlerle iş hayatına hazırlanmaktadır.

Çamlıca Kulesi'nde Farkındalık Yaratma

Etkinliğe katılan 21 genç kız, İstanbul'un göz alıcı manzarası eşliğinde bir kahvaltı organizasyonuna katıldı. Etkinlikte, Şirket Sosyal Hizmet Uzmanı Nursena Bal, "Bu gençlerin aile ve sosyal çevre destekleri çok daha az. Dolayısıyla, biz onların hem iş hayatına hem de gelecekteki yaşantılarına hazırlanmalarına destek vermek amacıyla buradayız," açıklamasında bulundu.

Hedef: Gelecek İçin Güçlü Adımlar

KADEM, genç kızların psikolojik destek ve sosyal etkinlikler aracılığıyla bağımsız bir yaşam sürmeleri konusunda önemli adımlar atmaktadır. Nursena Bal, "Bu proje, kız çocuklarına yönelik en güzel ve özel projelerden biri olarak öne çıkıyor," şeklinde yorum yaptı.

Dünya Kız Çocukları Günü ve Uluslararası Ödül

Öte yandan, Geleceğe İşbaşı projesi, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar sonucunda uluslararası alanda ödüle layık görüldü. Kız çocuklarının haklarını koruma ve fırsat eşitliği sağlama amacıyla çalışmalar yapan Girls Human Rights Hub (GHRH), projeyi "Champion for Equality and Equity for Girls" kategorisinde ödüllendirdi. Ödül töreni bu akşam İngiltere'de gerçekleştirilecektir.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyretti.

