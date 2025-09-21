Çamlıhemşin-Ardeşen Kara Yolunda Çökme: Ulaşım Tek Şeritten Kontrollü

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:34
Rize'de sağanak sonrası yol çöktü, ekipler çalışma başlattı

Rize'de son günlerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunun bir bölümü dün gece saatlerinde çöktü. Olay, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karayolları ve DSİ ekipleri çöken yol bölümünde derhal dolgu çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları güvenlik önlemleri alınarak sürdürülüyor.

Bölgede alınan güvenlik önlemleri kapsamında ulaşım, şu anda tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çalışmalar devam ediyor.

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü