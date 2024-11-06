Cammu-Keşmir Meclisi, Özel Statünün Geri Getirilmesi İçin Tasarıyı Onayladı

Cammu-Keşmir Meclisi'nden Önemli Adım

Cammu-Keşmir bölgesinde Meclis, 2019 yılında kaldırılan özel statünün yeniden tesis edilmesini amaçlayan yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısında, "Bu Meclis, Hindistan hükümetini, özel statünün yeniden tesis edilmesi için Cammu-Keşmir halkının seçilmiş temsilcileriyle diyalog başlatmaya çağırır" ifadesi dikkat çekiyor.

Tasarının Geçiş Süreci

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP)'nin karşı çıkmasına rağmen, yasa tasarısı Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ve Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ittifakının desteğiyle kabul edildi. Tasarının yasalaşabilmesi için Cammu-Keşmir Vali Yardımcısı Manoj Sinha'nın imzası gerekecek.

Seçim Sonuçları ve İttifakın Kazanımı

Cammu-Keşmir'de 10 yıl aradan sonra yapılan milletvekili seçimlerinde, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yapılan oylamada, INC ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi ittifakı 90 sandalyeden 48'ini kazanarak Meclis'te çoğunluğu sağladı. Modi'nin partisinin ise 29 milletvekili çıkarabildiği belirtildi.

Özel Statünün Kaldırılmasının Arka Planı

Hindistan yönetimi, 5 Ağustos 2019 tarihinde Anayasa'nın Cammu-Keşmir'e tanıdığı özel statü hükümlerini iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan yönettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti. Bu iptalin ardından, 31 Ekim 2019'da bölge toprakları ikiye ayrılarak Cammu-Keşmir ve Ladakh olarak yeniden yapılandırılmıştı. Aynı zamanda, 1947 yılından beri bölgeye yabancıların yerleşmesini engelleyen vatandaşlık yasası da kaldırılmış, bu durum bölgede yaşayan Müslüman topluluklar arasında endişelere yol açmıştır.