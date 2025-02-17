Campi Flegrei'de Depremler Endişe Yarattı

İtalya'nın Campi Flegrei Bölgesinde Deprem Tedirginliği

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki volkanik bölge Campi Flegrei'de son günlerde yaşanan depremler, bölge halkında endişeye yol açtı. Dünden bu yana kaydedilen depremler, özellikle son 24 saatte meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki iki sarsıntı ile dikkat çekti.

Halkın Tepkisi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, dün öğleden sonra ve gece saatlerindeki depremler, evi güvenli bulmayan halkın dışarı çıkmasına sebep oldu. Napoli Valiliği, evlerinden çıkmak istemeyenler için bölgedeki spor salonlarını açarak termal battaniyeler ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Durum Kontrol Altında

Depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yine de, Pozzuoli'de eğitim gören öğrenciler için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ihtiyaten ara verildi.

Devletin Önlemleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yönetimindeki hükümet, deprem riski yüksek olan Campi Flegrei için 2023 yılında toplu tahliyeye yönelik acil durum planlarını güncellemişti. Bu gelişmeler, bölgedeki yaşananların ciddiyetini gözler önüne seriyor.