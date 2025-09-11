Can Holding Soruşturması: 121 Şirkete Kayyum, 10 Şüpheliden 5'i Gözaltında

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:27
İstanbul'da yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketlere yönelik geniş çaplı inceleme sonucu 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; bunlardan 5'i yakalandı.

Operasyon ve gözaltılar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında 1 şüpheli daha yakalandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemlerinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın iddiaları

Soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt tarafından nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının işlendiği iddia edildi. İddialara göre, kaynağı belirsiz yüklü para girişleri şirket hesaplarına yapıldı; bu tutarlar çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğü azaltıldı.

Soruşturmada, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığı öne sürüldü.

Mali tespitler ve MASAK raporları

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda başlatıldı. MASAK bulgularına göre, suçtan elde edilen gelirler şirketler aracılığıyla aklanarak ticari hacim genişletildi; eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar doğrudan bu gelirlerle finanse edildi.

Ayrıca iddialar arasında, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarında ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu tutarların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı ve bunun suçtan sağlanan gelirlerin aklanması amacı taşıdığı yer aldı.

Kayyum kararı ve el konulan varlıklar

Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kararda, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettikleri ve bu şirketlerin varlıklarına el konulmasının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli olduğuna dair tespitler aktarıldı.

Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi sayıldı.

Deliller ve soruşturmanın seyri

Operasyon kapsamında çok sayıda hesap, taşınmaz, taşıt, hak ve alacak ile kiralık kasalar ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV'nin bulunduğu binada jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme tamamlandı; ekipler delil niteliği taşıyan evrakları toplayarak araçlara yükledi.

Soruşturma ve gözaltı işlemleri devam ediyor; savcılık ve kolluk birimleri MASAK raporları ile mali tespitleri değerlendirerek soruşturmanın kapsamını genişletebiliyor.

