Can Holding soruşturmasında 5 gözaltı: Kenan Tekdağ'ın ifadesi sürüyor

Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli jandarmada

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding ile bağlantılı 5 şüphelinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da bulunuyor.

İfade işlemleri ve adliyeye sevk

İşlemleri süren şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında bir dizi ağır suçlama yer alıyor.

Soruşturmanın kapsamı ve ileri sürülen suçlamalar

Savcılık iddialarında, holding bünyesindeki şirketler üzerinden "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları öne sürüldü. Soruşturma, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı.

İddiaların ayrıntıları

Soruşturma belgelerine göre, holding bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu tutarların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi. Faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtiliyor.

Örgütün yapılanması iddiası

İddialarda, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu dağıtarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı öne sürüldü.

Sermaye artırımları ve varlık barışı iddiası

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı; sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Bu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı; işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu ileri sürüldü.

Ekonomik genişleme ve stratejik sektörler

MASAK bulgularına göre örgütün, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde edilen yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar gerçekleştirdiği iddia edildi.

Operasyon, el koyma ve kayyum atamaları

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF tarafından kayyum atandı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul Jandarma ekipleri tarafından aralarında Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayyum atanan bazı şirketler

Kayyum atanan şirketler arasında şunlar yer aldı: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.

Soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor; jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.