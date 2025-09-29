Çanakkale 1915 Eseri Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye Çevrildi

Çanakkale 1915 Eserinin Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe Çevirileri Astana'da Tanıtıldı

Vahdettin Engin ve Muzaffer Albayrak tarafından kaleme alınan Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915 adlı eser, Türk Akademisi tarafından Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye çevrilerek yayımlandı.

Tanıtım Semineri Lev Gumilyov Üniversitesi'nde Düzenlendi

Yayımlanan çeviriler, Astana'daki Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde düzenlenen bilimsel seminerde tanıtıldı. Etkinlik, akademik çevreler ile diplomasi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminere, üniversitenin Rektör Yardımcısı Ardak Beysenbay ve Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kesikbayev yanı sıra Astana'daki Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan büyükelçiliklerinden diplomatlar ile bilim insanları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Çanakkale'nin Tarihi ve Kültürel Vurgusu

Etkinlikte konuşan Ashat Kesikbayev, Çanakkale Savaşları'nın Türk dünyası için taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti. Kesikbayev, Çanakkale Zaferi'nin sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda Türk halkının bağımsızlığına olan özleminin sembolü olduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşları, Osmanlı halkının zor bir dönemde birlik ve dirayet gösterdiği dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Zaferi olmasaydı, bugün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden ve güçlü bir Türk dünyasından söz edemezdik. Bu nedenle Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir.

Kesikbayev ayrıca, yapılan çevirilerin yalnızca kitabın içeriğini aktarmakla kalmayıp, Çanakkale destanını Türk halkının genç nesline tanıtma çabası olduğunu vurguladı.

Seminer, katılımcıların Çanakkale Savaşları'nın önemine ilişkin sunumlarıyla sona erdi.

