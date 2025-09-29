Çanakkale 1915 Eseri Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye Çevrildi

Vahdettin Engin ve Muzaffer Albayrak'ın 'Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915' eseri Türk Akademisi tarafından Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye çevrildi; Astana'da tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:10
Çanakkale 1915 Eseri Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye Çevrildi

Çanakkale 1915 Eserinin Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe Çevirileri Astana'da Tanıtıldı

Vahdettin Engin ve Muzaffer Albayrak tarafından kaleme alınan Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915 adlı eser, Türk Akademisi tarafından Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye çevrilerek yayımlandı.

Tanıtım Semineri Lev Gumilyov Üniversitesi'nde Düzenlendi

Yayımlanan çeviriler, Astana'daki Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde düzenlenen bilimsel seminerde tanıtıldı. Etkinlik, akademik çevreler ile diplomasi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminere, üniversitenin Rektör Yardımcısı Ardak Beysenbay ve Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kesikbayev yanı sıra Astana'daki Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan büyükelçiliklerinden diplomatlar ile bilim insanları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Çanakkale'nin Tarihi ve Kültürel Vurgusu

Etkinlikte konuşan Ashat Kesikbayev, Çanakkale Savaşları'nın Türk dünyası için taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti. Kesikbayev, Çanakkale Zaferi'nin sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda Türk halkının bağımsızlığına olan özleminin sembolü olduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşları, Osmanlı halkının zor bir dönemde birlik ve dirayet gösterdiği dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Zaferi olmasaydı, bugün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden ve güçlü bir Türk dünyasından söz edemezdik. Bu nedenle Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarını gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir.

Kesikbayev ayrıca, yapılan çevirilerin yalnızca kitabın içeriğini aktarmakla kalmayıp, Çanakkale destanını Türk halkının genç nesline tanıtma çabası olduğunu vurguladı.

Seminer, katılımcıların Çanakkale Savaşları'nın önemine ilişkin sunumlarıyla sona erdi.

Vahdettin Engin ve Muzaffer Albayrak'ın kaleme aldığı Çanakkale Savaşları'nın önemini anlatan...

Vahdettin Engin ve Muzaffer Albayrak'ın kaleme aldığı Çanakkale Savaşları'nın önemini anlatan "Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915" adlı eser, Türk Akademisi tarafından Kazakça, Kırgızca ve Özbekçeye çevrilerek yayımlandı. Yayımlanan eserler, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde düzenlenen bilimsel seminerde tanıtıldı.

Vahdettin Engin ve Muzaffer Albayrak'ın kaleme aldığı Çanakkale Savaşları'nın önemini anlatan...

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vanspor Amed'i 3-0 Yendi — Hakan Kutlu: 'Yürek Kazandı'
2
Kahramankazan'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil: 3 Ölü, 2 Yaralı
3
BM Cenevre'de Fransa'daki İnsan Hakları İhlalleri Gündeme Geldi
4
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
5
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
6
Erdoğan: Trump'la Görüşmenin Olumlu Sonuçlarını Önümüzdeki Dönemde Göreceğiz
7
İskenderun'da Otomobil Kaldırıma Çarptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı