Çanakkale Ayvacık'ta Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü Aydın Yücel (38) yaşamını yitirdi; kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:42
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kazada, Abdülhadi Ş. idaresindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon, Çanakkale-İzmir kara yolunun Orman Deposu mevkisinde Aydın Yücel (38) yönetimindeki 17 SF 622 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Aydın Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Son Durum

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan ekipler, kamyon sürücüsü Abdülhadi Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

