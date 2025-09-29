Çanakkale Ayvacık'ta Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale Ayvacık'ta kamyon ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kazada, Abdülhadi Ş. idaresindeki 45 ASA 070 plakalı kamyon, Çanakkale-İzmir kara yolunun Orman Deposu mevkisinde Aydın Yücel (38) yönetimindeki 17 SF 622 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Aydın Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Son Durum

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan ekipler, kamyon sürücüsü Abdülhadi Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

