Çanakkale Biga'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir depoda başlayarak elektrik trafosuna ve çevredeki araziye sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Olay, Biga'nın Tabakhane Bölgesi'nde bulunan, içerisinde az sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan barındıran bir sandalye firmasına ait depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandı. Yangın, depodaki elektrik trafosuna sıçrayarak çevre arazide etkisini artırdı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA aracı ile yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Yangın sırasında depodaki hayvanların başarılı bir şekilde kurtarıldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir depoda başlayıp elektrik trafosuna ve araziye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir depoda başlayıp elektrik trafosuna ve araziye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.