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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Güvenli Bölgeye Alındı

Mısır'dan Yalova'ya giden gemi, Çanakkale Boğazı'nda arızalanarak güvenli bir alana demirletildi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 13:09
Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Güvenli Bölgeye Alındı

Çanakkale Boğazı'nda Gemiden Acil Durum

Çanakkale Boğazı'nda bir arıza nedeniyle güvenli alana alınan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi. Mısır'dan Yalova'ya giden 172 metre boyundaki Panama bayraklı 'MSC Prosperity-2' adlı geminin makinesi, Kepez önlerinde arızalandı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdahalesi

Geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine, arızanın meydana geldiği bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-17' römorkörleri sevk edildi.

Güvenli Demirleme İşlemi

Boğazı geçen diğer gemilere de arıza hakkında bilgi verildi. Manevra yapılarak geri döndürülen gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek güvenli bir şekilde demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

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