Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Güvenli Bölgeye Çekildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 'Greta' isimli konteyner gemisi güvenli bölgeye demirletildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:42
Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Güvenli Bölgeye Çekildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

İsrail'in Aşdod Limanı'ndan İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na gitmek üzere yola çıkan, 100 metre boyunda ve 2 bin 936 groston ağırlığındaki Belize bayraklı 'Greta' isimli konteyner gemisi, önceki gün boğaz geçişi yaparken Yeniköy önlerinde arızalandı.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' römorkörü refakatinde Bozcaada açıklarında bekletildi. Arızanın giderilmesi amacıyla, kılavuz kaptan refakatinde 'Kurtarma-18' römorkörü ile birlikte Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

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