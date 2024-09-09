Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Kargo Gemisi Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Kargo Gemisi Kurtarma Operasyonu

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan bir kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. Mersin'den Rusya'ya doğru seyir halindeki "SORMOVSKIY-3063" isimli 119 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı'nın Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın gerçekleşmesi üzerine gemi kaptanı, durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine, bölgeye kılavuz kaptan ile birlikte "TÜRKELİ" ve "KURTARMA-13" römorkörleri yönlendirildi.

Gemi Emniyetle Demirletildi

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptanın refakatinde, römorkörler tarafından Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi. Bu operasyon, bölgedeki deniz güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.