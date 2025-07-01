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Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gerçekleştirilen törenle kutlandı. Katılımcılar deniz şehitleri anısına çelenk bıraktı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 11:26
Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Törenle Kutlandı

Çanakkale, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Tören, Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Kabotaj Kanunu ve Denizdeki Stratejik Önemi

Biçici, törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu hakkında bilgilendirmede bulunarak, Türk deniz yetki alanlarında taşıma ve liman hizmetlerinin yalnızca Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasının önemine vurgu yaptı. Bu kanunun ülkenin denizlerindeki ekonomik egemenliğini korumayı amaçladığını ifade etti.

Biçici, kabotaj hakkının sadece taşıma imtiyazı değil, aynı zamanda deniz emniyeti, çevre güvenliği, yerli istihdamın korunması ve milli gemi sanayinin gelişmesi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, denizcilik sektörünün Türkiye'nin lojistik altyapısının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ve her geçen yıl gelişmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Su Gösterisi ve Temizlik Faaliyetleri

Törenin ardından katılımcılar, "Bayramiç" feribotuyla Çanakkale Boğazı'na açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları eşliğinde gerçekleşen su gösterisi büyük ilgi gördü.

Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenleri, Yat Limanı'nda gerçekleştirilen dip temizliği faaliyeti sırasında denizden çok sayıda çöp çıkardı.

Önemli İsimler Törende Bulundu

Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Burcu Özgen Demir, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ve diğer birçok önemli isim katıldı.

Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çanakkale...

Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Burcu Özgen Demir, Bayramiç" feribotuyla açıldıkları Çanakkale Boğazı'nda, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çanakkale...

Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Burcu Özgen Demir, Bayramiç" feribotuyla açıldıkları Çanakkale Boğazı'nda, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

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