Çanakkale'de 118 Orman Yangını: 7 bin 39 Hektar Zarar

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci durum değerlendirmesini paylaştı

Çanakkale'de bu yaz döneminde meydana gelen 118 orman yangınında 7 bin 39 hektar orman alanı zarar gördü. Bilgiyi Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci verdi.

Demirci, bu yaz sezonunda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yangınlar açısından zor ve riskli bir dönemin yaşandığını, ancak büyük yangınların atlatıldığını belirtti.

Demirci, Orman Genel Müdürlüğü'nün yeniden kuruluş çalışmalarını başlattığını ifade ederek şunları söyledi: "Yanan alanların tamamının alan bazında tespitleri yapıldı. Saha içindeki orman varlığı, damga çalışmaları yürütülmekte. Yapılan çalışmalar öncelikle hangi bölgede hangi ağacın yeniden getirileceği, doğal yollarla mı dikim yoluyla mı getirileceği noktasındaki tespit çalışmaları en kısa sürede bitirilecektir. Bunun sonucunda çıkacak raporlar doğrultusunda 2026 yılının sonuna kadar bu sahaların ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmış olacak."

Bölge genelinde bu yıl meydana gelen 130 orman yangınında 8 bin 196 hektar orman alanı zarar gördüğünü belirten Demirci, Çanakkale'yi ayırarak şu verileri paylaştı: Çanakkale'de 118 orman yangını meydana geldi ve 7 bin 39 hektar alan zarar gördü. Ayrıca kentte 466 adet orman dışı yangına müdahale edildi. Söz konusu 118 orman yangınından 86'sı kırsal alandan ormana sirayet eden yangınlardan oluştu.

Demirci, bölgede meydana gelen büyük yangınlara ilişkin ayrıntıları da aktardı: Sarıcaeli yangını saat 13.20'de çıkmış ve 6 dakika içinde müdahale edilmiş, 696 hektar zarar görmüştür. Bayramiç Yiğitler'de yangın saat 13.24'te başlayıp 7 dakika içinde müdahale edilmiş ve 1.052 hektar alan zarar görmüştür; bu yangında orman köylerinden evler de zarar görmüştür. Çınarlı'daki yangın saat 13.36'da başlamış, 4 dakika içinde müdahale edilmiş ve 570 hektar zarar görmüştür. Gelibolu Pazarlı bölgesinde çıkan yangın ise saat 16.28'de başlayıp 16.35'te ilk müdahale yapılmış ve 3.804 hektar orman alanı zarar görmüştür.

Demirci, müdahalelerde bölgede bulunan tüm hava ve kara araçları ile belediye ve emniyetin imkanlarının seferber edildiğini, büyük bir koordinasyon içinde çalışıldığını vurguladı.

Yangınların ekosisteme verdiği zarara da değinen Demirci, "Ormanlarda bir sürü yaban hayatı, bitki, böcek muhakkak zarar gördüler, onlar için de çok üzüldük ama çok şükür insan kaybımızın olmaması, bizim açımızdan olumlu olarak bakabileceğimiz bir nokta olup, bu konuda devletin kurumlarının koordinasyon içinde çalışmasının ciddi katkısı olduğunun farkındayım." dedi.

Bu yangın sezonunda aktif olarak görev yapan unsurlar arasında 746 personel, 1 insansız hava aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 144 araç, 8 mobil ve 23 kulede kamera, 61 su toplama çukuru ve 27 yangın gözetleme kulesi yer aldı. Köylere yangına müdahalede destek için 222 su tankeri dağıtıldı.