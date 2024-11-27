Çanakkale'de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye, sahil güvenlik gemisi TCSG-84 ve KB-20 ile TCSG-28 botları yönlendirildi. Ekipler, botlardaki Afganistan, Filistin ve Yemen uyruklu 6'sı çocuk toplam 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) ile teslim edildi.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.